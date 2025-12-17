KGM introduceert Actyon Hybrid

Met een lengte van 4,74 meter positioneert de Actyon Hybrid zich in het D-segment. Hoewel hij zijn technische basis deelt met de Torres Hybrid, onderscheidt de Actyon zich door zijn meer verfijnde en luxueuze vormgeving. De horizontale lichtsignatuur aan de voorzijde, de schuin aflopende daklijn en het zilverkleurige stijlelement in de brede C-stijl geven de SUV een dynamische uitstraling. De glossy sierlijst die over de flanken doorloopt en de voor- en achterbumper met elkaar verbindt, versterkt het uiterlijk en voegt tegelijkertijd een eigen accent toe.

Standaarduitrusting

Het model is uitsluitend leverbaar in de twee hoogste uitrustingsniveaus van KGM: Platinum en Titanium. Beide uitvoeringen beschikken standaard over een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,3-inch infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto.

In de Platinum-uitvoering is het interieur volledig in leder uitgevoerd. De voorstoelen zijn standaard verwarmd én geventileerd, terwijl ook stuurverwarming, navigatie, achteruitrijcamera en een uitgebreid pakket aan rijassistentiesystemen zonder meerprijs aanwezig zijn.

Hybride technologie

De Actyon Hybrid maakt gebruik van het Dual-Tech Hybrid System van KGM. Dit systeem combineert een geoptimaliseerde 1,5-liter benzinemotor met een elektromotor en een e-DHT (efficiency-Dual motor Hybrid Transmission). De aandrijflijn kan zowel serieel als parallel functioneren en schakelt automatisch tussen de verschillende rijmodi.

In stadsverkeer kan de Actyon Hybrid volgens KGM tot 94% van de afstand volledig elektrisch afleggen, wat resulteert in een brandstofverbruik van 6,1 l/100 km.

Prijzen en beschikbaarheid

De KGM Actyon Hybrid is in Nederland leverbaar vanaf € 46.990,- voor de Platinum-uitvoering. De Titanium, met de meest uitgebreide uitrusting, is verkrijgbaar vanaf € 49.490,-. De eerste exemplaren staan eind december 2025 in de showroom. De officiële publieksintroductie vindt plaats tijdens de Brussels Motor Show.

Klanten profiteren van een garantie tot 10 jaar of 150.000 kilometer (wat het eerst wordt bereikt), inclusief Europese pechhulp gedurende de volledige garantieperiode.