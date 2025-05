KGM introduceert Musso EV

Nu de Europese productie officieel is gestart, maakt KGM ook de eerste technische specificaties en prijzen bekend. De Musso EV is leverbaar vanaf € 43.990 (incl. btw) en wordt standaard geleverd met 7 jaar garantie.

De Musso EV wordt aangedreven door één of twee elektromotoren met een vermogen van 207 pk (152 kW), afhankelijk van de gekozen uitvoering. De snelste versie, de Musso EV Dual Motor, accelereert in 8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Verdere technische details van de 4WD-versie volgen binnenkort, maar KGM belooft een geavanceerd vierwielaandrijvingssysteem.

De Musso EV beschikt over alle verplichte veiligheidssystemen, alsmede adaptieve cruise control, automatische noodremassistentie en een 360-graden camerasysteem. Vanaf de Platinum-uitvoering is de pick-up bovendien uitgerust met een automatisch nivellerende achteras.

Het interieur is geïnspireerd op dat van de Torres EVX, maar maakt gebruik van de nieuwste Athena 2.0 user interface. Dit systeem laat zich nog eenvoudiger bedienen en claimt meer comfort en gebruiksgemak.

De nieuwe Musso EV is leverbaar in vier uitvoeringen: Bronze, Platinum, Titanium en Blackline. Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar in zowel 2WD- als 4WD-variant. Een warmtepomp is standaard, met uitzondering van de Bronze-uitvoering, waar deze optioneel beschikbaar is. Er is keuze uit zes verschillende carrosseriekleuren.

Belangrijkste kenmerken:

Elektrische double cab pick-up (5,16 m) op speciaal EV-platform (FWD en 4WD)

Nieuwe 80,6 kWh LFP-batterij met een actieradius tot 420 km (WLTP, 2WD)

Maximum trekgewicht: 1.800 kg, totaal treingewicht van 4870 kg (dus zowel volle aanhanger als volle belading)

3-fasen boordlader (11 kW AC), DC-snelladen tot 120 kW

Accu-voorverwarming voor kortere laadtijden, ook bij lagere temperaturen

10 jaar of 1 miljoen kilometer garantie op de batterij

De KGM Musso EV is vanaf september 2025 verkrijgbaar bij alle KGM-dealers in Europa. De verkoop in de Benelux start op maandag 2 juni.