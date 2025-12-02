KGM verhoogt trekgewicht Musso naar 2.300 kg

De verbetering is mogelijk dankzij een krachtigere aandrijflijn, waarbij het gecombineerde maximumvermogen van de Musso EV Dual Motor stijgt naar 266 kW / 362 pk, in vergelijking met 175 kW / 237 pk voor de huidige modellen.

De eerste Musso EV-modellen met het verhoogde trekgewicht worden vanaf februari 2026 uitgeleverd. Ondanks deze technische aanpassingen blijven de prijzen ongewijzigd: de Musso EV is beschikbaar vanaf net geen € 35.500,- (excl. BTW).