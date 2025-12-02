KGM Musso
KGM verhoogt trekgewicht Musso naar 2.300 kg
2 december 2025 - KGM introduceert een substantiële aanpassing voor de Musso EV 4WD. Alle huidige varianten van de Musso EV beschikken over een geremd trekvermogen van 1.800 kg. Dankzij een technische aanpassing op de Dual Motor-versie wordt dit vanaf december 2025 verhoogd naar 2.300 kg, een toename van 500 kg.
De verbetering is mogelijk dankzij een krachtigere aandrijflijn, waarbij het gecombineerde maximumvermogen van de Musso EV Dual Motor stijgt naar 266 kW / 362 pk, in vergelijking met 175 kW / 237 pk voor de huidige modellen.
De eerste Musso EV-modellen met het verhoogde trekgewicht worden vanaf februari 2026 uitgeleverd. Ondanks deze technische aanpassingen blijven de prijzen ongewijzigd: de Musso EV is beschikbaar vanaf net geen € 35.500,- (excl. BTW).