NewMotion werkt samen met Fortum

3 februari 2020 | NewMotion, een Nederlands bedrijf op het gebied van slimme oplossingen voor elektrisch laden, kondigt een roaming overeenkomst aan met Fortum. Fortum is een Noors bedrijf voor schone energie. Met deze overeenkomst is NewMotion de eerste externe Mobility Service Provider (MSP) die toegang krijgt tot het laadnetwerk van Fortum in Finland, Noorwegen en Zweden.

Door het samenwerkingsverband breidt het Europese roaming netwerk van NewMotion voor EV-laden uit tot meer dan 135.000 oplaadpunten, en biedt EV-bestuurders laadmogelijkheden in Scandinavië en daarbuiten. Roaming, ook bekend als interoperabiliteit, is het creëren van een open netwerk waarbij elke partij gebruikmaakt van elkaars diensten met slechts één laadpas. Aanvullend wordt hierdoor internationale facturering mogelijk, waarbij alle laadkosten overzichtelijk op één factuur staan.

"Het toegankelijker maken van het laden van het laden van elektrische auto's door meer laadpunten toe te voegen zal helpen bij het overtuigen van de meerderheid van de automobilisten om over te stappen op elektrisch rijden", zegt Sytse Zuidema, CEO van NewMotion. "We zijn blij met de samenwerking met Fortum, omdat het onze klanten in Scandinavië toegang geeft tot meer laadpunten voor hun EV's. Wij geloven sterk in wederzijdse interoperabiliteit. Het biedt alle EV-rijders, onafhankelijk van hun dienstverlener, het comfort om hun elektrische voertuig overal op te laden. Bovendien zien we dat dit essentieel is voor een versnelde acceptatie van elektrische voertuigen in het algemeen, omdat het e-mobiliteit toegankelijker maakt."

In Europa lag het gemiddelde van EV-adoptie eind 2019 op 4,4%, in Nederland was dit toen al 18%. Hier heeft het laadnetwerk relatief een hogere dichtheid, waardoor EV-rijders goede toegang hebben tot de laadinfrastructuur. Dit is van cruciaal belang voor rijders zodat ze zonder barrières de overstap kunnen maken naar een elektrisch voertuig.

De roaming overeenkomst tussen NewMotion en Fortum helpt bij het creëren van een groter en internationaal laadnetwerk en geeft zijn rijders een gevoel van veiligheid dat helpt tegen 'range anxiety'. Dit is een belangrijk aspect voor EV-adoptie over de hele wereld. Een partnerschap als deze maakt het rijden en laden voor EV's praktischer, betaalbaarder en toegankelijker. NewMotion werkt momenteel al samen met meer dan 200 partnerlaadnetwerken die toegang garanderen tot Europa's grootste roaming netwerk voor EV-laden.