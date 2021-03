NewMotion plaatst 200.000e lader

23 maart 2021 | NewMotion, een leverancier van EV-laadoplossingen in Europa en onderdeel van Shell, kondigt de aansluiting aan van het 200.000ste laadpunt in het Europese roamingnetwerk. Het roamingnetwerk belooft berijders van elektrische voertuigen toegang tot laadpunten in 35 Europese landen. De uitbreiding is mogelijk dankzij nieuwe samenwerkingen met onder andere Volkswagen Group Charging in Duitsland, Enel X Mobility in Italiƫ en Gronn Kontakt in het Verenigd Koninkrijk.

NewMotion deed er 10 jaar over om de mijlpaal van 100.000 laadpunten te bereiken. Dit aantal realiseerde het bedrijf in maart 2019. In ongeveer twee jaar tijd heeft NewMotion dit aantal verdubbeld. De voortdurende groei van NewMotion's laadnetwerk draagt mede bij aan de ambitie van Shell om in 2025 500.000 laadpunten te exploiteren.

De Nederlandse overheid zet ook in op elektrische mobiliteit en wil vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische personenauto's op de markt toelaten. Daarnaast werd op Prinsjesdag bekendgemaakt dat regels voor personenauto's per 1 januari 2021 worden aangescherpt. Minder CO2-uitstoot levert automobilisten dan een lagere BPM op. Een verwachte overstap door de massa op elektrisch rijden is dan ook aanstaande.

"Het aantal mensen dat overstapt op elektrische voertuigen blijft groeien. We weten dat EV-rijders zeker willen zijn dat zij niet zonder stroom komen te zitten. Ons roamingnetwerk groeit voortdurend dankzij onder andere nieuwe samenwerkingen. Betere toegang tot laadinfrastructuur neemt de laadangst weg", aldus NewMotion's CEO Melanie Lane." We zijn continu op zoek naar meer partners met open netwerken die net als wij EV-rijders een naadloze laadervaring willen bieden. We zetten ons er voor in om ons Europese laadnetwerk de komende jaren nog verder dan 200.000 laadpunten uit te breiden."

Eenvoudig toegang tot het publieke laadnetwerk is een van de belangrijkste overwegingen om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Nu de EV-adoptie wereldwijd in stroomversnelling raakt, is NewMotion meer dan ooit gefocust om een betere connectie tussen laadnetwerken te leggen en meer interoperabiliteit te bieden. Hiermee neemt het de drempel weg die berijders mogelijk voelen voordat zij overstappen op elektrisch rijden. NewMotion werkt samen met meer dan 200 roamingspartners ter bevordering van zijn missie om iedereen in staat te stellen om zo veel mogelijk kilometers te rijden op schone energie.

Meer dan 395.000 mensen gebruiken momenteel de laadpas of -app van NewMotion. Toch gebruikt de gemiddelde EV-rijder nog steeds meer dan twee laadpassen om binnen Europa te kunnen laden. Om dit proces makkelijker te maken zijn samenwerkingen voor roaming essentieel. Deze samenwerkingen helpen bij het creëren van een breed toegankelijk laadnetwerk waarin EV-rijders met slechts één kaart toegang hebben tot de laaddiensten van verschillende andere netwerken.

