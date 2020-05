Monceau Automobiles van start

15 mei 2020 | Rijden in een Mercedes-klassieker uit de jaren 60, 70 of 80, maar dan wel op een batterij. Monceau Automobiles maakt het vanaf nu mogelijk. Deze start-up voorziet originele Mercedes klassiekers van elektrische aandrijving. Deze ombouw is bedoeld voor de veeleisende autoliefhebber die niet wil kiezen tussen klasse en klimaat. De eerste modellen die het bedrijf aanbiedt zijn de karakteristieke Mercedes-Benz SLC 4-zitscoupé en de SL cabriolet.

De iconische modellen van Mercedes uit vroegere tijden. Het design blijft tijdloos, maar de motoren zijn daarentegen hopeloos vervuilend. Monceau Automobiles lost dat probleem op door deze klassieke bolides te voorzien van elektrische aandrijving. Met als resultaat: klassiek rijden met een schone motor.

"Een schone klassieke auto, dat was tot nu toe zoiets als een protestantse paus: onmogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat er geen behoefte aan is", zegt Roel Pollen. Hij is levenslang autoliefhebber en directeur van Monceau Automobiles. "Onze klanten willen graag milieubewust rijden, zonder schadelijke uitstoot voor de omgeving. Aan de andere kant houden ze ook van de charme en beleving van zo'n klassieke auto. Maar dan zonder de onderhoudsproblemen die dat toch vaak met zich meebrengt. Monceau Automobiles biedt in deze niche een elektrische klassieker aan die aan al deze eisen voldoet en bovendien een acceleratie heeft van minder dan 7 seconden naar 100 km/h en een range van bijna 300 kilometer."

De eerste modellen die Monceau Automobiles aanbiedt, zijn de karakteristieke SLC 4-zitscoupé en de SL cabriolet, uit de jaren 70 en 80. De auto's worden helemaal in oorspronkelijke staat gerestaureerd en voorzien van onderhoudsarme elektrische aandrijving. Pollen: "Waar nodig verbeteren we ook de rijbeleving en brengen we het comfort meer op het niveau van nu. Zonder de charme van zo'n klassiek model tekort te doen natuurlijk. Zo krijg je een auto met het onmiskenbare gevoel en de uitstraling van een klassieker, maar wel met de nieuwe, zorgeloze en schone techniek van een moderne elektrische sportwagen. Met een Monceau rijd je bovendien gewoon elke binnenstad of een natuurgebied in, zonder de beperkingen van milieuzones."

Mede-oprichter van Monceau Automobiles is Tom Van de Cruys, in België bekend als voormalig CEO van groene energieleverancier Lampiris. Hij is niet alleen begaan met het klimaatvraagstuk maar ook klassieke Mercedes-afficionado. Zijn stap naar elektrische retrofitting komt voort uit een persoonlijke zoektocht: "Ik was op zoek naar een elektrische wagen met karakter en was al lang verliefd op de klassieke Mercedes modellen. Ook wilde ik een veilige auto die nauwelijks onderhoud nodig heeft en met de nodige performantie. Dat waren de ingrediënten die eerste leidden tot een buitengewoon project en vervolgens tot het investeren in een buitengewone start-up."

Tom en Roel worden in Monceau Automobiles vergezeld door dr. ir. Klaas De Craemer. Die neemt de technische leiding op zich vanuit zijn rijke ervaring en expertise met elektrische systemen. Bovendien heeft hij al enkele projecten op zijn naam staan voor de ombouw van voertuigen naar elektrische aandrijvingen. Verder kan Monceau Automobiles rekenen op enkele sterke partners, zoals het Duitse TeKshift (leverancier van engineering diensten voor autofabrikanten en Formule E-teams) en het Nederlandse Power Battery (hoogstaande vloeistof-gekoelde batterijmodules).

Momenteel ontwikkelt en bouwt Monceau Automobiles haar eerste eSLC en eSL. Daarna gaat het bedrijf ook andere Mercedes klassiekers aanbieden, zoals de majestueuze S-Klasse coupe en cabriolet uit de jaren 60 en de Pagode SL. Zowel de eSL als de eSLC zijn vanaf dit kwartaal in pre-order te bestellen voor levering in 2021. Een compleet op klantwens gebouwde elektrische klassieker rijden, kan dan vanaf 159.000 euro, ex BTW.

