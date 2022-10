Mobilize

Mobilize opent eigen snellaadnetwerk in Europa

10 oktober 2022 - Om het gemakkelijker te maken om met een elektrische auto grote afstanden af te leggen, lanceert Mobilize (onderdeel van Renault) een netwerk van snellaadstations onder de naam Mobilize Fast Charge. De uitrol in Europa is afhankelijk van de dekkingsgraad en potentie van snellaadstations in de diverse landen. De stations worden voornamelijk gerealiseerd bij Renault dealervestigingen die zich op minder dan vijf minuten van een snelweg bevinden. Halverwege 2024 moeten in heel Europa 200 stations gerealiseerd zijn, waarvan negentig in Frankrijk.