Minder auto's naar de sloop in 2019

20 februari 2020 | In 2019 zijn er 221.876 personenauto's gedemonteerd. Dat zijn er ruim 13.000 auto's minder dan in 2018, een daling van 5,7%. Van 2015 tot 2018 nam het aantal gesloopte auto's jaarlijks juist toe. Een reden voor deze verandering is dat oude auto's vorig jaar vaker geƫxporteerd werden. De export naar Libiƫ en andere landen in Afrika steeg in 2019 met maar liefst 35%. Dit zijn vooral oude auto's, waaronder steeds vaker ook kleine auto's.

Auto's belanden op een steeds hogere leeftijd op de sloop. De gemiddelde leeftijd waarop dat gebeurt stijgt jaarlijks; vorig jaar met 2,4 maanden naar een gemiddelde leeftijd van 19,2 jaar. Dit is bijna een jaar ouder dan in 2015. Dit komt door de toenemende kwaliteit van auto's. Auto's blijven nu dus gemiddeld bijna twintig jaar in gebruik.

Opvallend is dat tegelijkertijd het aantal jonge auto's dat op de sloop belandt wel toeneemt. Het aantal auto's jonger dan 10 jaar dat naar de sloop gaat, nam in 2019 met 16% toe. Die toename was het sterkst in de leeftijdscategorie 8 en 9 jaar oud; daarvan werden er vorig jaar 2.240 auto's gedemonteerd en dat is 36% meer dan in 2018. Dit zijn veelal schadegevallen. Doordat auto's steeds complexer worden, nemen reparatiekosten toe en wordt een auto eerder total loss verklaard.

Het model waarvan er in 2019 de meeste exemplaren jonger dan 10 jaar gedemonteerd zijn is de Volkswagen Polo. Niet zo verwonderlijk, want dit is het model waarvan er het meeste rondrijden in deze leeftijdscategorie. Als de gesloopte aantallen worden afgezet tegen het aantal in het wagenpark, dan springt de Renault Fluence z.e. er direct uit. Van deze elektrische auto zijn in 2019 maar liefst 23 exemplaren gedemonteerd, de meerderheid van deze voertuigen was slechts 7 jaar oud. Dat betekent dat in één jaar tijd bijna 1 op de 3 auto's die hiervan rondreden naar de sloop is gegaan. Ook de Chinese Landwind CV9 werd in verhouding vaak al op jonge leeftijd gesloopt.

Verder staan er veel sportieve auto's in deze top 10, waaronder zelfs twee verschillende modellen van Ferrari. Sportauto's blijken vaker vroegtijdig te worden afgeschreven; dit was in 2019 ook bij vijf jonge Porsche 911's het geval.

