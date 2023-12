Microlino nu te koop in Nederland

De Microlino is te bestellen voor consumentenprijzen vanaf € 17.990. Dat kan online of bij de Microlino Store in Amsterdam en Welectric-winkels in Amsterdam, Bussum, Den Haag en Weesp. Bij deze vestigingen is de Microlino ook van dichtbij te bewonderen en kunnen geïnteresseerden een proefrit maken. Welectric is aangesteld als erkende sales en aftersales partner van Microlino. Welectric biedt in vier vestigingen kleine voertuigen, variërend van e-step tot e-bike en microcar.

Uitvoeringen en prijzen

De Microlino is per direct te bestellen met keuze uit drie uitvoeringen, te beginnen met de Urban. Deze uitvoering is leverbaar vanaf € 17.990 en voorzien van onder andere interieurverwarming, een sportmodus en twee beeldschermen in de cabine. De Urban is verkrijgbaar in het wit of oranje en met keuze uit twee interieurstijlen. Tevens is elke Microlino standaard uitgerust met schijfremmen voor én achter, achteruitverwarming en led-verlichting.

Dolce en Competizione

Er is ook een Dolce-uitvoering beschikbaar voor prijzen vanaf € 19.990. Deze versie heeft onder andere zogenaamde Infinity led-strips over de gehele breedte, hoogwaardige bekleding in de cabine, een met vegan leder bekleed stuurwiel en een standaard zonnedak. De Dolce is leverbaar in vijf kleuren, waarvan drie met een optioneel wit dak. De topversie in de reeks, de Competizione voor prijzen vanaf € 21.990, is qua uitrusting vergelijkbaar met de Dolce, maar dan met een sportievere uitstraling, verchroomde details en matte exterieurkleur in zwart, groen, grijs of blauw.

Drie batterijversies

De volledig elektrische Microlino wordt aangeboden met keuze uit drie batterijversies. De basisversie heeft een 6 kWh-batterij waarmee in theorie een actieradius tot 91 kilometer mogelijk is. Er is ook een 10,5 kWh-batterij leverbaar, in theorie goed voor een rijbereik tot 177 kilometer. De derde versie heeft een capaciteit van 14 kWh en een theoretische actieradius tot 230 kilometer. Het volledig opladen van de batterij, thuis of via een publiek laadpunt, duurt onder ideale omstandigheden 3 tot 4 uur afhankelijk van de batterijversie.

Verder wordt elke Microlino aangedreven door een elektromotor van 12,5 kW (17 pk) en 89 Nm koppel. Daarmee is een sprint van 0 naar 50 km/u in 5 seconden en een topsnelheid van 90 km/u mogelijk. Een B-rijbewijs is dan ook vereist om een Microlino te mogen besturen.