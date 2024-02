Micro presenteert nieuwe Microlino Lite

De Microlino Lite heeft een zelfdragende carrosserie van staal zet daarmee nieuwe stappen op het gebied van rijdynamiek en veiligheid in zijn voertuigklasse L6e. Met een basisbereik van ongeveer 100 kilometer, dat optioneel kan worden uitgebreid tot 180 kilometer, is het een metgezel voor dagelijks gebruik in de stad.

Aangevuld met een buitenhuid van staal en aluminium van personenautokwaliteit, een schuifdak voor een cabriogevoel in de zomer en een praktische kofferbak met een inhoud tot 230 liter, vorm de Microlino Lite een totaalpakket.

De Microlino Lite onderscheidt zich ten opzichte van de reguliere Microlino met unieke ontwerpkenmerken. Een fris kleurenschema benadrukt het eigentijdse concept van het voertuig, terwijl details in levendig oranje het ontwerp een energiek tintje geven. Er zijn twee carrosseriekleuren beschikbaar, Venice Blue en Berlin Anthracite, en de eerste exemplaren worden vanaf komende zomer aan klanten geleverd. Net als zijn grote broer wordt de Microlino Lite gebouwd in de Microlino-fabriek in Turijn.