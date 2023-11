Maxus introduceert T90 EV

Maxus Motors Nederland, onderdeel Van Mossel Automotive Group, is sinds een klein half jaar de officiële Nederlandse distributeur van Maxus. In die relatief korte periode zette het merk een dealernetwerk op en introduceerde Maxus de eDeliver-serie, een aanbod van drie bestelwagens die in laadvermogen variëren van 905 tot 1.885 kg. Met de T90 EV Pick-up debuteert Maxus nu ook in de personenwagenklasse, en introduceert het als eerste een volledig elektrisch aangedreven pick-up.

Uiterlijk onderscheidt de T90 EV Pick-up zich door stoere uitstraling. Met name het forse, robuuste front is een echte blikvanger. De wielkasten en uitgesproken lichtpartij onderstrepen dat voorkomen, net als de in chroom uitgevoerde rolbar in de laadbak. Die laadbak is 1.485 mm lang en 1.510 mm breed, en is voorzien van een speciale coating die het schuiven van lading tegen gaat en de laadvloer beschermt tegen slijtage. Bovendien kan de laadbak een nuttig laadvermogen van 925 kg aan.

Elektrisch

Onderhuids beschikt de Maxus T90 EV Pick-up over een 100% elektrische aandrijflijn. Het model koppelt een 130 kW (177 pk) sterke elektromotor en maximaal 310 Newtonmeter aan trekkracht aan een 89 kWh accupakket en achterwielaandrijving. De T90 EV Pick-up mag tot 1.000 kg geremd trekken.

Hij is goed voor een rijbereik van 471 kilometer in de WLTP stadscyclus en 330 kilometer in de gecombineerde WLTP-cyclus. Daarbij is de nieuwe pick-up van Maxus zowel geschikt voor AC-laden (3-fase, 11kW) als snelladen (max. 80kW).

Uitrusting

Af-fabriek krijg hij 17 inch lichtmetalen velgen, een 10,25 inch multimediasysteem met Apple CarPlay, DAB en Bluetooth, een parkeerhulpcamera, lederen bekleding, elektrisch verstelbare stoelen, Smart key (voor Keyless entry & start), een licht- en regensensor en automatische climate control. Metalliclak is tegen meerprijs leverbaar voor € 650 excl. BTW.

De T90 EV Pick-up is per direct te bestellen bij de Nederlandse Maxus-dealers. Hij is er vanaf € 54.990 excl. BTW.