Lucid Motors onthult Lucid Air

9 september 2020 | Lucid Motors onthult de productiedetails voor de langverwachte Lucid Air in een wereldwijde webuitzending vanuit het hoofdkwartier in Silicon Valley. In het voorjaar gaan de eerste leveringen van de nieuwe luxesedan van start.

"Het is de ambitie van Lucid Motors om de elektrische auto beter te maken en daarmee de hele industrie vooruit te helpen om de adoptie van duurzame mobiliteit te versnellen. Het doel van de de ontwikkeling van 's werelds meest geavanceerde elektrische auto is om de hele mensheid te laten profiteren van duurzaam, emissievrij vervoer en ook om nieuwe klanten te laten kennis maken met de wereld van elektrische wagens", aldus Peter Rawlinson, CEO en CTO, Lucid Motors. "Door te laten zien welke technologische vooruitgang er mogelijk is en de prestaties van elektrische voertuigen naar een ongekend niveau te tillen, hebben we met de Lucid Air een voorbeeldauto voor de hele industrie gecreëerd."

Het Lucid's exclusieve Space Concept-filosofie belooft Lucid Air een full-size interieur met behoud van een wendbare, sportieve sedan-voetafdruk. Het Lucid Space Concept speelt in op de miniaturisatie van Lucid's in eigen beheer ontwikkelde EV-aandrijving om de binnenruimte van het interieur te optimaliseren. Het concept staat centraal in de architectuur van het Lucid Electric Advanced Platform (LEAP) waarop de Lucid Air, en de komende Lucid voertuigen, zullen worden gebouwd. De Lucid Air is 's heeft een luchtweerstandcoëfficiënt van 0,2.

Met maximaal 1.080 pk beschikbaar zorgt de Lucid Air voor recordbrekende prestaties en bereik. De Lucid Air kan in theorie 832 kilometer rijden op een volle accu. Als de Lucid Air aan een (DC) snellader wordt gekoppeld, kan de accu een laadsnelheid bereiken tot 32 kilometer per minuut. In de praktijk komt dit erop neer dat de auto ongeveer 480 kilometer kan rijden na 20 minuten laden.

Het driver-assistance-systeem (ADAS) van de Lucid Air, Lucid DreamDrive, is een platform dat een sensorpakket combineert met een Driver Monitoring System (DMS), allemaal standaard op de Lucid Air Dream Edition. Het is het eerste systeem in zijn soort dat 32 sensoren biedt. De koplampen van Lucid Air zijn een Micro Lens Array systeem dat bestaat uit letterlijk duizenden "lichtkanalen". Digitaal sturen van de lichtrichting is mogelijk door het digitaal schakelen van lichtkanalen in verschillende richtingen. Alexa Voice Natively is geïntegreerd in de Lucid Air. Dit stelt de bestuurder en passagiers in staat om onderweg gebruik te maken van de volledige Alexa-ervaring.

De Lucid Air zal in eerste instantie beschikbaar zijn in Noord-Amerika, aangeboden in vier modelreeksen:

De Air, het startpunt voor de line-up, beschikbaar in 2022 en beginnend onder de $80.000 dollar.

Het goed uitgeruste Air Touring model, beschikbaar eind 2021, van $95.000 dollar.

De volledig uitgeruste Air Grand Touring, beschikbaar medio 2021, vanaf $139.000 dollar.

De all-inclusive, limited-volume Air Dream Edition, beschikbaar voorjaar 2021, bij $169.000 dollar.

De beschikbaarheid de prijsstelling en de verdere details van de auto's in Europa worden op een later tijdstip bekendgemaakt. Nederlanders kunnen de Lucid Air al wel reserveren.

