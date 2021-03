Lucid Air krijgt Dolby Atmos

26 maart 2021 | Lucid Motors, het bedrijf achter de langverwachte volledig elektrische sedan de Lucid Air, kondigt voor het Surreal Sound-systeem van de Lucid Air een integratie met Dolby Atmos aan. Inzittenden wordt met 21 Surreal Sound-speakers een meeslepende audio-ervaring geboden. Bovendien zorgen verbeterde rijhulpsystemen en gerichte akoestische geluiden voor meldingen en waarschuwingen voor een verhoogde algehele veiligheid van de bestuurder en passagiers.

De unieke Dolby Atmos-ervaring wordt mogelijk gemaakt door een koppeling met het Surreal Sound-systeem van de Lucid Air. De 21 luidsprekers bevinden zich aan de voor-, achter-, zij- en bovenkant van de EV en zijn optimaal gepositioneerd en geïntegreerd in het interieur. Hierdoor kunnen de bestuurder en passagiers zelfs de relatieve bewegingen van de geluiden voelen op het moment dat ze door de auto bewegen. De combinatie met het surround sound-systeem van Dolby Atmos belooft een ongekende luisterervaring die het luisteren naar muziek in een auto zou transformeren. In samenwerking met Dolby werd tevens het luidsprekerssysteem geperfectioneerd en afgestemd op de ruimte van de Lucid Air, met het ontwerp van de Capitol Records Studio C opnamestudio als referentiekader.

"Van vernieuwde klassiekers tot enkele van de grootste hitlijsten van dit moment, Dolby Atmos Music is positief omarmd door de muziekgemeenschap en wordt gezien als een van de grootste paradigmaverschuivingen in de branche in de afgelopen 50 jaar", stelt Tim Pryde, Director of Music bij Dolby Laboratories. "Als bedrijf zijn we volledig toegewijd aan het leveren van meeslepende audio binnen alle kaders waarin van muziek wordt genoten. Automotive is een natuurlijke uitbreiding van de unieke muziekervaring van Dolby Atmos, en we zijn erg enthousiast om dit met Lucid aan de rest van de wereld te laten zien".

Het Surreal Sound-systeem helpt ook de algehele veiligheid van de Lucid Air te vergroten door de rijhulpsystemen te verbeteren. De audio-ervaring verlengt het ontwerp van de Lucid Air door middel van gerichte akoestische geluiden voor meldingen en waarschuwingen voor de bestuurder en passagiers. Een waarschuwing voor het vastmaken van de veiligheidsgordelklinkt bijvoorbeeld uit de richting van de niet-vastgemaakte gordel. Andere waarschuwingen, zoals een dodehoekdetectie, zijn voorzien van directionaliteit om de aandacht van de bestuurder te trekken. Zelfs vanzelfsprekende geluiden van een auto, zoals het geluid van de richtingaanwijzers, klinken voor de bestuurder van de Lucid Air alsof ze van de aangegeven kant komen.

"Als eerste auto die Dolby Atmos integreert, levert Lucid Air een verheven, multidimensionale geluidservaring die vergelijkbaar is met andere innovaties bij Lucid", claimt Derek Jenkins, Senior VP Design bij Lucid Motors. "De 'post-luxury'-ervaring gaat niet alleen over mooi design en de volgende generatie technologie, maar het spreekt ook tot een ongeëvenaarde ervaring in de auto die alle zintuigen prikkelt."

