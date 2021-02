Louwman lanceert Amigo

18 februari 2021 | De Louwman Group, onder andere importeur van Toyota en Lexus in Nederland, introduceert het autodeelconcept Amigo. Met Amigo is het mogelijk om met een aantal vrienden, familie, buren of andere bekenden een auto te gebruiken, waarbij de maandprijs verdeeld wordt onder het aantal gebruikers.

De berijders betalen een vast bedrag per maand voor de auto, plus een bedrag voor de gereden kilometers. Dit alles is inclusief onderhoud, verzekering en brandstof. Het vaste bedrag wordt evenredig gedeeld tussen gebruikers en de kilometerkosten worden aan het einde van de maand verrekend naar verbruik. De gebruikers reserveren, openen en sluiten hun auto via een app op hun telefoon. De techniek hiervoor wordt geleverd door deelplatform WeGo Carsharing.

Amigo biedt ook de mogelijkheid om zelfstandig een auto te leasen. Men is dan vrij om te bepalen of en met wie men de auto deelt wanneer men de auto zelf niet nodig heeft. De hoofdgebruiker betaalt het maandelijkse vaste bedrag dan zelf. De opbrengsten van de deelritten gaan van dit bedrag af.

Na eerdere, succesvolle pilotfases wordt het concept in juni 2021 volledig gelanceerd. "Middels de pilot konden we het concept alvast goed in de praktijk testen en de ervaringen van de gebruikers meenemen bij de verdere ontwikkeling van Amigo", aldus Aimée de Vries van Louwman Group. "Zo willen we het concept en de app verder optimaliseren. Met Amigo proberen we in te zetten op het beste van twee werelden: je hebt je eigen auto, zoals bij private lease, gecombineerd met de voordelen van carsharing." In tegenstelling tot andere deelconcepten zijn de auto's van Amigo niet voorzien van reclame en is deze alleen beschikbaar voor een besloten kring van bekenden.

"Met Amigo zetten we een deelconcept neer waarmee het gebruik per auto aanzienlijk omhoog gaat", vervolgt De Vries. "Dit betekent dat er minder auto's op de weg nodig zijn. Daarnaast zet Amigo geen nieuwe auto's in, maar maken we gebruik van het bestaande Nederlandse autonetwerk, waarin nu auto's stilstaan. Zo zorgen we ervoor dat jong gebruikte, stilstaande auto's efficiënter worden ingezet in plaats van nieuwe auto's te produceren", aldus De Vries. "Met ons concept maken we autodelen toegankelijk voor veel geïntereseerden die nu geen passende deeloplossing tot hun beschikking hebben. We verwachten zo echt impact te kunnen maken.

McLaren introduceert Artura

18 februari 2021

Honda introduceert 3e generatie HR-V

18 februari 2021

Audi A3 Sportback nu als Attitude

17 februari 2021

Skoda verlaagt prijs Superb

17 februari 2021