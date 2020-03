Laadomzet Fastned groeit met 178% in 2019

31 maart 2020 | Fastned, het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, bleef in 2019 snel groeien. De omzet gerelateerd aan opladen steeg met 178% tot 4,5 miljoen euro. De totale omzet, inclusief de omzet van stations die in opdracht werden gerealiseerd, bedroeg 6,4 miljoen euro. Vanwege de snelle omzetgroei produceerde het netwerk van Fastned voor het eerst op jaarbasis een positieve operationele EBITDA (onderliggende bedrijfs EBITDA exclusief uitbreidingskosten). De operationele EBITDA bedroeg 0,5 miljoen euro in 2019 (vergeleken met -1,2 miljoen euro in 2018).

Fastned heeft stappen gezet in het realiseren van haar missie: elektrische rijders de vrijheid geven en de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen. Fastned breidde haar snellaadnetwerk uit door 29 nieuwe stations te openen en heeft in totaal nu 114 stations. De capaciteit van het netwerk is verder vergroot door het installeren van nieuwe en snellere laders op bestaande stations. Fastned heeft 47 nieuwe locaties verworven, waarmee het totaal op 259 verworven locaties komt (inclusief bestaande stations). Als gevolg van voortdurende investeringen in de uitbreiding van het netwerk was de onderliggende EBITDA van het bedrijf (inclusief uitbreidingskosten) - zoals gepland - nog steeds negatief, namelijk: -3,3 miljoen euro over 2019 (in 2018 was dit -3,8 miljoen euro).

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie en Fastned is daarop geen uitzondering. Als gevolg van het beleid om sociaal contract te beperken, is het wegverkeer momenteel sterk verminderd. Dit heeft sinds half maart geleid tot een ongeveer 70% lagere dagelijkse afzet in vergelijking met februari. Bovendien loopt Fastned vertraging op met de bouw van nieuwe stations en het upgraden van bestaande stations. Een derde effect is dat door de tijdelijke stillegging van de autofabrieken de uitleveringen van elektrische voertuigen waarschijnlijk wordt vertraagd. Het is op dit moment onzeker hoe lang deze situatie zal duren.

Fastned had eind 2019 19 miljoen euro in liquide middelen. Fastned annuleerde een deel van haar geplande investeringsuitgaven om, op basis van de huidige prognoses, tot in 2021 een (verhoogde) minimale kasbuffer aan te kunnen houden. Hierbij dient aangetekend te worden dat prognoses momenteel een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengen omdat het onduidelijk is hoe lang de pandemie zal duren en wat de volledige impact ervan zal zijn.

Belangrijkste resultaten 2019:

Omzet gerelateerd aan opladen: 4,5 miljoen euro (+178% vs. 2018)

Afzet: 8 GWh aan duurzame energie (+175% vs. 2018)

Actieve klanten vierde kwartaal 2019: 43K (+139% vs. Q4 2018)

6,2 miljoen kg aan CO2 vermeden

39,8 miljoen elektrische kilometers mogelijk gemaakt

Meer dan 0,5 miljoen laadsessies

