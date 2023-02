Jaguar Land Rover opent nieuwe ontwikkelcentra

De drie nieuwe hubs zijn gevestigd in München (Duitsland), Bologna (Italië) en Madrid (Spanje). Voor deze locaties is onder meer gekozen vanwege de beschikbaarheid van professionals met digitale technische expertise. München is een van Europa's meest vooraanstaande technologiehubs, maar ook de technologiecentra in Spanje en Italië gelden als belangrijke en groeiende tech hub-locaties in Europa.

De oprichting van deze drie nieuwe hubs is een aanvulling op de bestaande JLR-technologiehubs in Portland (Verenigde Staten), Boedapest (Hongarije), Shannon (Ierland), Shanghai (China), Bengaluru (India) en Manchester (Verenigd Koninkrijk). Gezamenlijk hebben deze hubs ruim 1.100 technici in dienst, die onderdeel zijn van het wereldwijde JLR-engineeringteam van bijna 9.000 mensen. De negen technologiehubs van Jaguar Land Rover zullen wereldwijd diensten verlenen en gegevens aanleveren voor het Advanced Product Creation Centre in Gaydon (Verenigd Koninkrijk). Daar creëert Jaguar Land Rover de volgende generatie moderne luxeauto's.

Met de oprichting van de drie nieuwe technische hubs onderstreept Jaguar Land Rover de meerjarige samenwerking met NVIDIA, actief op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en versnelde digitalisering. Binnen deze samenwerking zijn ingenieurs van JLR bezig met het ontwikkelen en leveren van de volgende generatie van geautomatiseerde rijsystemen, digitale services en klantervaringen. In de nieuwe tech hubs werken teams met veel expertise op het gebied van autonome technologie, zoals systemen en functies, software, hardware en verificatie en validatie.