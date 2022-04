In 2021 iets minder sloopauto's ingeleverd

De recyclingprestatie is met 98,7% in 2021 hoger dan de 98,3% in 2020. Dit komt omdat het afgelopen jaar relatief minder autowrakken naar buitenlandse shredderbedrijven zijn geëxporteerd en meer auto's door Nederlandse shredderbedrijven zijn verwerkt. Omdat het recyclingpercentage in Nederland hoger is dan in het buitenland heeft dit een positief effect op het behaalde resultaat.

De recyclingprestatie is mogelijk dankzij de recyclingbijdrage van €30 op elke nieuw verkochte auto in 2021. In 2022 is de recyclingbijdrage €25 per auto. Sinds medio vorig jaar geldt de recyclingbijdrage ook voor geïmporteerde auto's uit het buitenland.

Afgedankte auto's komen via garagebedrijven en particulieren terecht bij autodemontagebedrijven. Zij melden de auto af voor demontage en halen alle vloeistoffen uit de auto voor recycling door gespecialiseerde bedrijven. Veel onderdelen van een afgedankte auto zijn nog goed bruikbaar en krijgen een tweede leven. Bijvoorbeeld de startmotor, versnellingsbak en koplampen. Na de demontage gaat het overgebleven autowrak naar een shredderbedrijf. De shredderinstallatie vermaalt het restant van de auto tot metaalcomponenten en restmateriaal. De metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie. Het restmateriaal gaat voor verdere verwerking naar de post shredderfabriek waar de stoffen voor hergebruik worden gescheiden in metalen, mineralen, vezels en kunststoffen.

Naast de recycling van afgedankte auto's geeft ARN voor deelnemende auto-importeurs ook uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor aandrijfbatterijen in elektrische auto's. In 2021 is via ARN 127.537 kilogram aan lithium-ion batterijen ingezameld (121.020 kg in 2020). Hiervan is bijna de helft (59.465 kilogram) via gespecialiseerde bedrijven duurzaam gerecycled. De overige 68.072 kilogram is in aanmerking gekomen voor second use toepassing in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag.

ARN is in 1995 als 'Auto Recycling Nederland' opgericht door vier marktpartijen uit de autobranche: BOVAG, FOCWA, RAI Vereniging en Stiba. Met als doel een bijdrage leveren aan de Europese regels en autorecycling op verantwoorde en hoogwaardige wijze mogelijk te maken.