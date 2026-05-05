Genesis presenteert First Editions

De GV60 First Edition is gebaseerd op een MY26-samenstelling en wordt aangeboden tegen dezelfde prijs als de GV60 Pure MY27. Het verschil zit in de extra standaarduitrusting. Zo beschikt de First Edition onder meer over de GV60-typeaanduiding, automatisch dimmende buitenspiegels en Dynamic Welcome Light voor en achter. Daarnaast is de GV60 First Edition standaard uitgerust met het Parking Package ter waarde van € 1.110. Dit pakket omvat onder meer Blind-Spot View Monitor, Parking Collision Avoidance Assist achter, Parking Distance Warning voor, zij en achter, en Surround View Monitor met 360° camera.

De Genesis GV60 MY26 First Edition is ook beschikbaar via Genesis Private Lease vanaf € 815 per maand (5.000 km/jr., 72 mnd., inclusief BTW) en via zakelijke lease vanaf € 679 per maand (10.000 km/jr., 60 mnd., exclusief BTW). Daarmee biedt deze First Edition € 10 per maand voordeel ten opzichte van los samen te stellen optiepakketten.

Electrified GV70 First Edition

Ook de Genesis Electrified GV70 is tijdelijk beschikbaar als First Edition. De Electrified GV70 First Edition is 1 op 1 gelijk aan de GV70 Premium MY27 en heeft een consumentenadviesprijs van € 71.360. Ook hier is het Parking Package standaard inbegrepen, met een waarde van € 1.110. Dit pakket bestaat onder meer uit Augmented Reality Navigatie, Blind Spot View Monitor, Parking Collision Avoidance Assist achter, Parking Distance Warning voor, zij en achter, en Surround View Monitor.

Met het standaard inbegrepen Parking Package komt de vanafprijs van de Electrified GV70 First Edition uit op € 70.410. Inclusief metallic lak bedraagt de waarde van deze uitvoering € 71.360. Net als de GV60 First Edition betreft ook dit een unieke First Edition-samenstelling, tijdelijk beschikbaar en uitsluitend zolang de voorraad strekt.

De Genesis Electrified GV70 MY26 First Edition is beschikbaar via private lease vanaf € 1.015 per maand (5.000 km/jr., 72 mnd., inclusief BTW) en via zakelijke lease vanaf € 850 per maand (10.000 km/jr., 60 mnd., exclusief BTW). Daarmee biedt deze First Edition € 10 per maand voordeel ten opzichte van los samen te stellen optiepakketten.