Suzuki prijst Across PHEV

De nieuwe Across combineert een functioneel design met duidelijke SUV-kenmerken zoals brede wielkasten. De zwarte grille en het reliëf in de motorkap geven de Across een avontuurlijke uitstraling, terwijl de afmetingen - 4.600 mm lang, 1.855 mm breed en 1.685 mm hoog - zorgen voor een zelfverzekerd postuur.

Naast de standaarduitrusting biedt Suzuki een optiepakket. Zo kan de Across worden uitgerust met een glazen panoramadak met schuif/kantel functie voor een meer open en ruimtelijke rijbeleving, tegen een meerprijs van 995 euro. De Across is standaard uitgevoerd in Super White. Daarnaast zijn er voor het exterieur speciale lakkleuren beschikbaar, eveneens voor 995 euro. Klanten kunnen daarbij kiezen voor Ever Rest, een donkergroene tint, Attitude Black in diepzwart of Massive Gray, een moderne grijstint.

Interieur

Het interieur van de Across is ontworpen volgens het 'island architecture'-principe, met logisch gegroepeerde bedieningselementen en een Head Up Display. Dankzij de wielbasis van 2.690 mm is er beenruimte voor-' en achterin. De elektrisch verstelbare voorstoelen met stoelverwarming zijn bekleed met kunstleder en suède. De bagageruimte biedt 446 liter (VDA) en is toegankelijk via de elektrisch bedienbare achterklep, welke ook is voorzien van een kicksensor. Met neergeklapte achterbank ontstaat een vrijwel vlakke laadvloer, waarbij de integratie van de plugâ€'in hybride techniek de functionaliteit volledig behoudt.

PHEV-'techniek

Dankzij compacte plaatsing van de Power Control Unit en DC/DC-converter in de voorste eAxle is extra interieurruimte gecreëerd. De toepassing van siliciumcarbide-halfgeleiders verhoogt de efficiëntie en verlaagt het energieverlies. De maximale DC-laadsnelheid bedraagt 50 kW. In combinatie met de E-CVT-automaat stemt het systeem automatisch de inzet van benzine- en elektromotoren af.

De E-Four vierwielaandrijving bestaat uit een elektromotor op de vooras (150 kW / 204 pk) en een elektromotor op de achteras (40 kW / 55 pk). Het systeem bewaakt de rijomstandigheden en verdeelt het koppel voor tractie en stabiliteit. Naast de rijmodi NORMAL, ECO en SPORT is er een TRAIL-'modus voor grip op gladde of onverharde ondergronden.

De Across is uitgerust met een pakket veiligheidssystemen, waaronder Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, Lane Tracing Assist, Driver Monitor en een panoramische camera met 3D-weergave. Deze systemen ondersteunen de bestuurder actief en verhogen de veiligheid in uiteenlopende verkeerssituaties.

Tot 10 jaar garantie

De Suzuki Across is per direct te bestellen bij de Suzuki-dealer, met een vanafprijs van 52.695 euro. Alle Suzuki modellen worden geleverd met tot 10 jaar garantie.