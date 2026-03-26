Geely komt naar Nederland

Geely Auto is het consumentenmerk van Geely Holding Group: dit concern is actief in meer dan 100 markten wereldwijd en bedient ruim 20 miljoen klanten. De voertuigen zullen gebruik maken van het geïntegreerde platform, de aandrijflijn en de veiligheidstechnologieën van Geely. Beide modellen zijn gebouwd op de Global Intelligent Electric Architecture (GEA) en delen technologieën zoals de 11-in-1 Electric Drive. Elk model komt daarnaast met zijn eigen specifieke innovaties. Het Geely EM-i Super Hybrid-systeem drijft de Starray EM-i aan, terwijl de Geely E5 is uitgerust met de Geely Short Blade Battery. Het intern ontwikkelde Flyme Auto-systeem is standaard op zowel de Geely E5 als de Starray EM-i en vormt het hart van de gebruikers-interface. Dit systeem ondersteunt zowel Apple CarPlay als Android Auto.

Geely E5

De Geely E5 is een volledig elektrische SUV. Het voertuig rust op het GEA-platform en wordt aangedreven door de 11-in-1 Electric Drive. Dit systeem maakt het mogelijk om de accu onder ideale omstandigheden in 20 minuten op te laden van 30 naar 80 procent. Het interieur beschikt over stoelverwarming, de Max+ uitvoering wordt geleverd met ventilatie, geheugenfuncties, massagefuncties en een beensteun. De cabine bevat 33 opbergcompartimenten. De bagageruimte bedraagt 461 liter en is uit te breiden tot 1.877 liter bij een neergeklapte achterbank. Het instapmodel (Pro) heeft een theoretisch gecombineerd WLTP-bereik van 430 km aangedreven door een 60 kWh batterij. Respectievelijk bieden de long range uitvoering (Pro+) en de premium optie (Max+) een maximaal gecombineerd WLTP-bereik van 475 km en 450 km, beide aangedreven door een 68,39 kWh batterij.

Starray EM-i

De Starray EM-i maakt gebruik van het Geely EM-i Super Hybrid-systeem. Het voertuig heeft een gecombineerd getest rijbereik tot 1055 km (WLTP). Het basismodel (Pro) biedt een maximaal gecombineerd elektrisch WLTP-bereik van 83 km aangedreven door een 18,4 kWh batterij. De Pro+ en de Max+ uitvoeringen hebben een maximaal gecombineerd elektrisch WLTP-bereik van 136 km aangedreven door een 29,8 kWh batterij. De bagagecapaciteit bedraagt 528 liter: dit is uit te breiden naar 2.065 liter wanneer de achterbank is neergeklapt. Het voertuig ondersteunt DC-laden tot 60 kW en biedt V2L- en V2V-mogelijkheden tot 6,6 kW voor het gelijktijdig voeden van externe apparaten.

Marktintegratie en servicenetwerk in de Benelux

Geely Auto bouwt een retail- en servicenetwerk op in de Benelux via samenwerkingen met lokale partners. Voor de zomer wordt verwacht dat consumenten bij 20 locaties terecht kunnen, voor het einde van het jaar zal dit zijn gestegen naar 35 locaties. Geely Auto streeft ernaar om in 2028 voldoende locaties operationeel te hebben zodat de rijafstand voor elke klant maximaal 25 minuten bedraagt.

Geely Auto voorziet klanten een garantie van 8 jaar of tot 200.000 km, en dezelfde garantie op de batterij. Ook is er voor 3 jaar pechhulp inbegrepen waar 24/7 gebruik van gemaakt kan worden. Een centraal distributiecentrum voor reserve-onderdelen bevindt zich in Amsterdam en zal meerdere markten in de regio bedienen.

Beschikbaarheid en prijzen

De prijzen beginnen bij de Geely E5 vanaf €37.990 en bij de Starray EM-i vanaf €34.990. De eerste leveringen starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026. Financierings- en leasingoplossingen zijn beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke klanten.