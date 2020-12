Fastned breidt uit naar Zwitserland

23 december 2020 | Fastned, een Europees snellaadnetwerk voor elektrische voertuigen, heeft een eerste snellaadstation in Zwitserland geopend vlakbij Zürich, langs de snelweg A1. Het station is de eerste van 20 locaties langs belangrijke Zwitserse snelwegen die Fastned heeft verkregen in een aanbesteding die in 2019 werd georganiseerd door het Zwitserse Bundesamt für Strassen (ASTRA). Met het toevoegen van een vijfde land aan haar netwerk, zet Fastned opnieuw een stap in de richting van het doel van een Europees snellaadnetwerk, waarmee elektrische rijders de vrijheid krijgen om overal naartoe te rijden.

Sinds de oprichting in 2012 heeft Fastned 131 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en nu Zwitserland. Daarnaast won Fastned dit jaar een aanbesteding voor de ontwikkeling en exploitatie van 9 snellaadstations langs belangrijke snelwegen in Frankrijk. Fastned is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van grote snellaadstations langs snelwegen en in steden, om zo een aanzienlijke capaciteit te creëren om tot honderden auto's per locatie per dag op te laden. Op de stations kunnen elektrische auto's snel worden opgeladen met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit.

Het vandaag geopende station is de eerste van 20 locaties welke Fastned in 2019 in een aanbesteding heeft verworven. De volgende opening is gepland in januari waarna gedurende 2021 nog meer stations zullen volgen. De aanbesteding is destijds door ASTRA opgezet om de realisatie van hoogwaardige laadinfrastructuur langs belangrijke snelwegen in Zwitserland te ondersteunen, waarmee cruciale infrastructuur wordt gerealiseerd voor het snel groeiende aantal elektrische voertuigen in het land. In de eerste 10 maanden van 2020 was reeds 6,8% van de nieuw verkochte auto's in Zwitserland volledig elektrisch.

Het eerste station van Fastned in Zwitserland bevindt op de verzorgingsplaats Suhr, langs de snelweg A1 St. Margrethen-Genève, die Zwitserland van oost naar west doorkruist. Het snellaadstation heeft een dak van zonnepanelen en biedt 300kW snelladen voor vier auto's tegelijk.

Opladen bij Fastned in Zwitserland kost 0,59 CHF per kilowattuur inclusief BTW. Elektrische rijders kunnen op verschillende manieren voor hun laadsessies betalen, waaronder met creditcards, pinpassen en laadpassen en via de Fastned App.

Er zijn meer dan zes miljoen motorvoertuigen in Zwitserland. In 2020 (tot en met oktober) was 6,8% van de nieuw verkochte auto's in het land volledig elektrisch. In 2018 kondigde de Zwitserse regering aan het aandeel elektrische voertuigen als percentage van alle verkochte auto's tegen 2022 te willen verhogen tot 15%.

