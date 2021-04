FastNed

FastNed opent shops bij snelladers

16 april 2021 | Fastned, een Europees snellaadbedrijf, is door de Rechtbank Den Haag in het gelijk gesteld in een zaak over het verstrekken van huurovereenkomsten voor een shop en toiletten bij Fastned stations. De rechtbank overweegt dat de Staat, als grondeigenaar van alle verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelwegen, Fastned die voorzieningen niet mag weigeren. Door dat wel te doen heeft de Staat in strijd gehandeld met de Europese Dienstenrichtlijn die de vrijheid van dienstverlening beschermt. Met deze uitspraak wordt het mogelijk om elektrische rijders bij snellaadstations langs de snelweg een shop en toiletten aan te bieden, net zoals dat gebruikelijk is bij benzinestations.

