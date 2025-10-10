 10 oktober 2025

Fastned

Fastned opent eerste station in Spanje

10 oktober 2025 - Fastned heeft twee stations in Spanje geopend, bij de Garraf Norte en Garraf Sur verzorgingsplaatsen aan de C-32 snelweg tussen Vilanova i la Geltrú en Cubelles, Barcelona. Elk station beschikt over 4 snelladers, goed voor in totaal 16 laadpunten met 400 kW, waarmee bestuurders tot 300 km bereik kunnen laden in ongeveer 15 minuten.

De stations werden geopend op 9 oktober 2025 in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de publieke en private sector, evenals publieke instellingen zoals het Ministerie van Industrie en Toerisme, de Generalitat de Catalunya en de gemeenteraden van Vilanova i la Geltrú en Cubelles.

De stations bij Las Garraf zijn voorzien van de herkenbare Solar Tree-overkappingen (recentelijk uit meer dan 1250 inzendingen geselecteerd als een van de drie finalisten bij de DesignEurope Awards), die direct herkenbaar en makkelijk te vinden zijn vanaf de snelweg. Dankzij het zogenaamde "drive-through"-stationdesign van Fastned kunnen bestuurders laden zonder te hoeven parkeren in een vak.

De komst van Fastned komt op een belangrijk moment voor elektrisch rijden in Spanje. Het marktaandeel van elektrische auto's bereikte 9,4% in juni 2025, met een stijging van het aantal volledig elektrische auto's op de weg van 26% ten opzichte van 2024.

Deze Spaanse opening is onderdeel van de samenwerking tussen Fastned en wegbeheerder Autopistas om een laadinfrastructuur te ontwikkelen op de snelwegen van Autopistas. Fastned heeft momenteel nog dertien locaties in Spanje vastgelegd.