Fastned opent eerste station in Spanje

De stations werden geopend op 9 oktober 2025 in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de publieke en private sector, evenals publieke instellingen zoals het Ministerie van Industrie en Toerisme, de Generalitat de Catalunya en de gemeenteraden van Vilanova i la Geltrú en Cubelles.

De stations bij Las Garraf zijn voorzien van de herkenbare Solar Tree-overkappingen (recentelijk uit meer dan 1250 inzendingen geselecteerd als een van de drie finalisten bij de DesignEurope Awards), die direct herkenbaar en makkelijk te vinden zijn vanaf de snelweg. Dankzij het zogenaamde "drive-through"-stationdesign van Fastned kunnen bestuurders laden zonder te hoeven parkeren in een vak.

De komst van Fastned komt op een belangrijk moment voor elektrisch rijden in Spanje. Het marktaandeel van elektrische auto's bereikte 9,4% in juni 2025, met een stijging van het aantal volledig elektrische auto's op de weg van 26% ten opzichte van 2024.

Deze Spaanse opening is onderdeel van de samenwerking tussen Fastned en wegbeheerder Autopistas om een laadinfrastructuur te ontwikkelen op de snelwegen van Autopistas. Fastned heeft momenteel nog dertien locaties in Spanje vastgelegd.