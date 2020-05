Fastned opent lader in Amsterdam

1 mei 2020 | Snellaadbedrijf Fastned opent vandaag een eerste snellaadstation op de Amsterdamse Foodstrip bij het knooppunt Holendrecht A2/A9. Bij dit station kunnen honderden elektrisch auto's per dag opgeladen worden. Door het schaalbare ontwerp kunnen er in de toekomst meer snelladers worden bijgeplaatst om de elektrische rijder zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Michiel Langezaal (CEO Fastned) zegt: "Ik ben heel blij met dit nieuwe station in Amsterdam, een stad die voorop loopt met elektrisch rijden en de ambitie heeft om vanaf 2030 alleen maar elektrische auto's in de stad te hebben. Het station is gelegen aan de drukke verkeersaders A2 en A9 en tijdens een korte laadstop is er ook volop keuze qua eten en drinken. Door stations te bouwen in de stad geven we elektrische rijders nog meer vrijheid. Zo maken we het steeds makkelijker voor mensen om over te stappen op een elektrische auto."

Voor de betreffende locatie ging Fastned een samenwerking aan met vastgoedontwikkelaar Caransa Groep B.V.. Mark Tervoort van Carans zegt): "Wij zijn erg blij met de komst van Fastned. Het snellaadstation met energie van zon en wind draagt bij aan onze duurzaamheidsstrategie en het is een extra service voor onze bezoekers die elektrisch rijden. We verwachten daardoor dat elektrische rijders de Foodstrip nu vaker zullen bezoeken. Tijdens het laden hebben zij tevens de mogelijkheid om één van onze restaurants op de Foodstrip te bezoeken. Die zullen blij zijn met de extra aanloop."

