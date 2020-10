Fastned opent 1e snellader in Belgie

27 oktober 2020 | Snellaadbedrijf Fastned opent vandaag officieel zijn eerste snellaadstation in Belgiƫ, waarmee het nu operationeel is in vier landen. Het nieuwe station ligt op het terrein van de Internationale Luchthaven van Oostende-Brugge. Op het station kunnen elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik snelladen met stroom van zon en wind. Het station wordt vandaag geopend door Marcel Buelens, CEO luchthaven Oostende-Brugge, Michiel Langezaal, CEO Fastned en de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: "We willen elektrische voertuigen meer vrijheid geven om elektrisch te rijden en grotere afstanden af te leggen en daarom is er nood aan een gebied dekkend netwerk van laadinfrastructuur en aan snellaadpunten zoals deze hier op de Luchthaven van Oostende. Het kan een stimulans zijn voor particulieren en bedrijven om te kiezen voor zero-emissie voertuigen. In de toekomst zullen er nog snellaadstations van Fastned verschijnen in het straatbeeld. Begin dit jaar heb ik via het Agentschap Wegen en Verkeer namelijk de vergunning verleend aan Fastned voor de bouw van 13 snellaadstations langs Vlaamse autosnelwegen. Zo maken we via gerichte acties verder werk van de vergroening van het wagenpark."

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: "Digitaal en duurzaam zijn dé sleutelwoorden voor de toekomst. Met Vlaanderen stappen we volop mee in dat verhaal en zetten we ons op de kaart als innovatieleider. Voor heel wat actuele maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat en mobiliteit, is innovatie de oplossing. Elektrische mobiliteit is één van die oplossingen die onze luchtkwaliteit en klimaat vrijwaart voor toekomstige generaties. Als minister van Innovatie ben ik dan ook bijzonder trots dat Fastned zijn eerste Belgische snellaadstation in West-Vlaanderen opent. Vanuit Oostende, stad aan zee, kan deze technologie nu als een golf ook over de rest van Vlaanderen trekken."

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "De opening van het eerste Fastned station in België is een mooie stap in de uitbreiding van ons Europese snellaadnetwerk. België is het vierde land waar Fastned nu operationeel is. Met het groeiende Europese netwerk maken we het steeds makkelijker voor mensen om over te stappen op een elektrische auto. Luchthaven Oostende-Brugge is een unieke locatie met veel verkeer, waar elektrische rijders hun elektrische auto nu snel kunnen opladen. De komende jaren zullen we nog veel meer stations in België gaan realiseren in steden en langs snelwegen."

Marcel Buelens, CEO luchthaven Oostende-Brugge: "Elke nieuwe, groene en innovatieve maatregel of actie binnen het kader van duurzaamheid die wij nemen houdt meteen ook rekening met de lokale economische groei. Hiermee wil de luchthaven niet alleen een meerwaarde creëren voor de reizigers, met een vlotte en snelle service, maar ook voor haar omgeving."

Bart Tommelein, burgemeester Oostende: "De bouw van dit snellaadstation aan de luchthaven getuigt van ambitie. Maar liefst 4 wagens kunnen tegelijk in een kwartier volledig laden op basis van zonne- en windenergie. Oostende is trots op haar primeur: het eerste Fastned laadstation in Vlaanderen. Daarmee worden we een stevige schakel in een duurzaam Europees netwerk. Als lokale overheid gaan we samen met innovatieve ondernemers de uitdaging aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zonder de klok terug te draaien."

Charlotte Verkeyn, Schepen Oostende: "Stad Oostende wil als bestuur actief inzetten op duurzaamheid en innovatie. Ondernemers kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Door het feit dat de luchthaven het voortouw neemt om het eerste Fastned snellaadstation van België in Oostende te laten plaatsen, nemen zij een voortrekkersrol om te tonen hoe het kan."

Opel Crossland 2021 nu te bestellen

27 oktober 2020

Hyundai onthult speelgoed EV

27 oktober 2020

Ford Puma nu ook als Connected en ST

23 oktober 2020

3 Red Dot Awards voor Hyundai 2020

23 oktober 2020