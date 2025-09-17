Fastned onthult eerste flagshiplocaties

Naast zestien snelladers van 400 kW in de efficiënte doorrij-opstelling onder Fastneds iconische Solar Tree-daken, heeft Fastned Gentbrugge vier snelladers voor elektrische vrachtwagens, een ruim opgezet restaurant, en een winkel met 24/7 selfservicefaciliteiten.

De locatie biedt daarnaast toiletten in samenwerking met ONE HUNDRED Restrooms, warme douches, picknicktafels en een speelplaats in een natuurlijke omgeving waarin niet auto's maar mensen centraal staan. De hele locatie-meer dan 8.000 m2 bij elkaar-is volledig elektrisch (inclusief keuken en winkel) en emissievrij in gebruik.

Onderdelen van zowel het laadstation als het gebouw zijn eenvoudig te demonteren voor hergebruik aan het einde van hun levensduur. Circulaire materialen zoals biobased isolatie, gerecycled beton en schelpen zijn toegepast in de bouw. Een speciaal aangelegde ondergrondse waterzuivering zorgt ervoor dat de natuur onaangetast blijft, terwijl een 'groen dak' regenwater opvangt en hergebruikt, waaronder voor het spoelen van de toiletten.

Het hele terrein, voorheen een kale parkeerplaats, is opnieuw aangelegd om beschutting te bieden van de snelweg, met veel groen en nieuwgeplante bomen en bloemen die een prettige plek creëren om uit te rusten tijdens een lange reis. Om de opening van deze verzorgingsplaats te vieren, biedt Fastned alle bezoekers tijdens het openingsweekend van 19 tot en met 21 september een gratis kop koffie aan.