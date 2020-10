Fastned

Fastned en Tesla openen snellaadhub

8 oktober 2020 | Snellaadbedrijf Fastned opent samen met Tesla en Seed & Greet Ladepark Kreuz Hilden, de grootste snellaadhub van Duitsland. Op het terrein is een café, een groot Tesla Supercharger station en een groot Fastned laadstation aanwezig. Bij het Fastned station kunnen 8 auto's tegelijkertijd opladen met een vermogen tot 300 kW. Sommige elektrische auto's kunnen hierdoor in 15 minuten tot 300 km opladen. Het Fastned station verkoopt elektriciteit van zon en wind, deels opgewekt door het grote zonnepanelendak van het station. Ladepark Kreuz Hilden ligt vlakbij de kruising tussen de snelwegen A3 en A46, dichtbij Düsseldorf in Duitsland.