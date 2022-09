EV Jaarboek nu ook voor bedrijfswagens

Er is veel aandacht voor elektrische personenauto's én het voornemen van de overheid om per 2030 alleen maar nieuwe elektrische varianten toe te staan. Al die aandacht zou natuurlijk ook moeten gelden voor elektrische bestelauto's. Toch is van de bestelauto's in Nederland nog maar 1,1 procent (!) uitstootvrij, tegen ruim 5 procent bij de personenauto's.

Veel ondernemers zijn wel bekend met de invoering van zero-emissiezones, maar handelen er nog niet naar. Ze ervaren overstappen op elektrisch nog als een veel grotere stap dan enkel de dealer bellen en een nieuwe bus bestellen. Medewerkers hebben vaak geen boodschap aan bijtelling, en het opladen op de zaak of in de straat is vergeleken met een elektrische personenauto vaak een grotere uitdaging.

Keuzehulp

De makers van de EV Jaarboeken Alle Elektrische Auto's komen deze ondernemers tegemoet: de reeks wordt aangevuld met een versie exclusief over bestelauto's. In 'Alle Elektrische Bestelauto's' zijn de 29 in Nederland leverbare uitstootvrije bestelauto's getest. Hieronder vallen ook bestelauto's op waterstof van enkele fabrikanten.

Behalve alle specificaties en testoordelen bespreken de samenstellers ook andere belangrijke aspecten als: de fiscus, oplaadmogelijkheden op kantoor en onderweg, maar ook waar je op moet letten ná de aanschaf van je elektrische bestelauto. Denk aan de verschillen in actieradius in de zomer en de winter, en hoe je met een EV dient te rijden.

Bij alle rijtesten zijn ook de belangrijkste specificaties voor zakelijk gebruik toegevoegd zoals de binnen- en buitenafmetingen, laadvolume, laadvermogen en trekgewicht. Uiteraard ook hoe lang het opladen duurt bij de verschillende AC en DC laadsnelheden.

Het EV Jaarboek Bestelauto-editie kost € 22,50 is vanaf nu te bestellen via EVjaarboek.nl, maar ook via bol.com en de lokale boekhandel.