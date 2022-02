Eneco

Eneco installeert 240 laadpunten bij Albert Heijn

3 februari 2022 | Albert Heijn en Eneco gaan samenwerken in de aanleg van snelladers bij Albert Heijn-winkels in Nederland en België. Nog dit jaar worden er 120 snelladers geplaatst die 240 laadpunten opleveren waar klanten van de supermarktketen hun auto kunnen opladen. Daar stopt het natuurlijk niet. In 2025 beschikt Albert Heijn over minimaal 2.000 laadpunten. Zo geven zowel Albert Heijn en Eneco invulling aan hun duurzaamheidsambities.