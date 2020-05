BYD presenteert Han EV sedan

13 mei 2020 | BYD's nieuwste luxe sedan wordt aan Europa getoond met een nieuwe, bladbatterij en met een rijke uitrusting speciaal voor de Europese consument De Han EV is de eerste volledig elektrische personenauto die is uitgerust met de nieuwe 'Blade Battery'-technologie van BYD. De bladbatterij belooft sterk verbeterde veiligheid, een groter bereik en een vereenvoudigd, compacter design van het batterijpakket.

Een siliciumcarbide motorbesturingsmodule stuwt de Han EV van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden. Het hart van het aandrijfsysteem van de sedan wordt gevormd door de nieuwe, ruimtebesparende bladbatterij van BYD. De batterij heeft een theoretisch bereik van 605 kilometer op één lading (NEDC) en stelt wereldwijd nieuwe veiligheidsnormen voor elektrische voertuigen. De Han EV zal ook beschikken over 'DiPilot', het nieuwe, zelflerende, intelligente rijhulpsysteem dat profiteert van de nieuwste 5G-technologie.

Na een grondige evaluatie van de Europese markten, zal de consumentenadviesprijs voor de Han EV naar verwachting tussen de € 45.000,- en € 55.000,- liggen. Daarmee heeft het model een gunstige positie in het segment van de rijk uitgeruste sedans. De Han EV zal naar verwachting eind juni 2020 in China worden geïntroduceerd.

Met de Han EV zet BYD de traditie voort om zijn personenauto's te vernoemen naar Chinese dynastieën. Het R&D-team van de Han EV bestaat uit mensen die naam maakten bij een aantal grote Europese merken. Een van hen is BYD's Global Design Director Wolfgang Egger.

De Han EV gebruikt BYD's nieuwe 'EV Dragon Face' ontwerptaal en combineert elementen van een traditionele Chinese draak met moderne Europese designelementen. Het gebogen front en dagrijverlichting roepen de vorm op van een traditioneel Chinees drakengezicht. De hoge taille van het voertuig loopt naadloos over in de schuine en dunne D-stijl, hetgeen een sterk gevoel van beweging geeft. De taps toelopende achterlichtclusters over de volle breedte van de auto benadrukken dynamiek.

