BYD presenteert e-platform 3.0

21 april 2021 | BYD, actief op het gebied van voertuigen met aandrijving op alternatieve brandstoffen, heeft het nieuwe e-platform 3.0 gepresenteerd op de Shanghai Auto Show 2021. Ook debuteerden daar de X DREAMconceptcar en de geheel nieuwe EA1, en werd officieel het nieuwe super-hybride topmodel gelanceerd, de 2021 Tang DM-i.

Het e-platform 3.0 is ontworpen voor de nieuwste generatie high-performance smart EV's en claimt vier grote voordelen: intelligentie, efficiëntie, veiligheid en esthetica. Niet alleen zijn de kerncomponenten verder geïntegreerd en gestandaardiseerd, ook is het platform de basis voor een geheel nieuwe carrosseriestructuur, digitale en elektrische architectuur en een vernieuwd BYD-voertuigbesturingssysteem. Het e-platform 3.0 biedt de industrie nieuwe mogelijkheden en geeft een flinke boost aan de elektrificatie van automobielen.

BYD's nieuwe EA1 is het eerste model van de geheel nieuwe 'e'-serie van het merk. Studiemodel. X DREAM vertegenwoordigt de 'Dragon Face'-ontwerptaal, waarin Chinese elementen terugkomen in het innovatieve design. Het nieuwe topmodel Tang-DM-i is de benchmark voor zuinigheid in de Chinese SUV-markt, met dank aan het DM-i hybridesysteem waardoor een brandstofverbruik van 5,3 liter per 100 km behaald wordt. In China kost de Tang DM-i tussen RMB 189.99 en 216.800 (na aftrek subsidies).

Op het gebied van intelligentie is het e-platform 3.0 voorzien van BYD's zelf ontwikkelde voertuigbesturingssysteem, dat uitbreidbaar is, geupdate kan worden en open is voor ontwikkelaars. Het belooft niet alleen een betere interactie tussen mens en machine, maar ook met andere voertuigen en objecten op de weg. Ook claimt het een grotere autonome actieradius aan elektrische voertuigen. Tegelijkertijd kan de herhalingstijd van nieuwe functies worden verkort van twee maanden naar twee weken, wat betekent dat de iteratietijd met meer dan 70% verkort wordt.

De basismodules van het e-platform 3.0 zijn kleiner, lichter, sterker en hebben een lager energieverbruik wat bijdraagt aan de grotere efficiëntie. Het platform is standaard voorzien van een nieuwe warmtepomptechnologie en een nieuwe 8 in 1-module voor het aandrijfsysteem, goed voor een totale efficiëntie van maximaal 89%. Een elektrisch voertuig op het e-platform 3.0 kan in 2,9 seconden van 0 tot 100 km/u accelereren en heeft een bereik tot 1.000 km. Met 800V-snellaadtechnologie kan het voertuig in slechts vijf minuten worden opgeladen tot een bereik van 150 km, terwijl het energieverbruik met 10% is afgenomen en het bereik in de winter 10% groter is.

Op veiligheidsgebied is de bladbatterij de standaardconfiguratie van het e-platform 3.0. De accu is tevens geïntegreerd in het ontwerp van de structuur, waardoor de torsiestijfheid van de carrosserie verdubbeld wordt.

Ook als het gaat om het uiterlijk is het e-plaform 3.0 een stap verder, met een grotere wielbasis, een kleinere overhang aan de voorzijde, lager zwaartepunt, meer ruimte, betere rijeigenschappen en een luchtweerstandscoëfficiënt (Cw-waarde) van 0,21.

In 2018 kondigde BYD voor het eerst aan met een nieuw e-platform te komen, en deze nieuwste versie beschikt over de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied. Het geeft ruimte aan al het potentieel van intelligente elektrificatie, is 'de wieg voor de nieuwste generatie EV's' en vormt een excellente basis voor smart-EV's.

Al eerder zijn Mercedes-Benz, Toyota en Didi Chuxing met BYD gaan samenwerken aan de ontwikkeling van EV's en het e-platform 3.0 zal uiteindelijk beschikbaar zijn voor de gehele industrie. In de nabije toekomst zullen we in de gehele markt EV's tegenkomen die zijn gebaseerd op het e-platform 3.0.

De EA1 zal het eerste model zijn van BYD's geheel nieuwe 'e'-modelserie. De auto is ontworpen door Wolfgang Egger, global design director van BYD, en is het eerste model waarin designelementen uit de scheepvaart zijn verwerkt enwaarop een nieuw logo prijkt, dat staat voor een vrije, unieke en plezierige manier van reizen voor jonge stadsbewoners.

Conceptcar X DREAM bouwt voort op BYD's 'Dragon Face'-ontwerptaal. De carrosserie heeft unieke kleuren en ook het interieur is gemaakt met hulp van China's vakmanschap op het gebied van lakken, waardoor een sfeer van elegantie en luxe wordt bereikt. Na het openen van het portier is een interieur zichtbaar dat lijkt op een natuurlijk landschap.

De X DREAM conceptcar is de eerste auto waarin Chinese knooptechnieken zijn verwerkt, met de koplampen als meest zichtbare voorbeeld van de fusie van technologie en cultuur. Dit Chinese knoopelement zal een kenmerk worden van het design van toekomstige modellen van BYD.

De 2021 BYD Tang DM-i tenslotte is voorzien van de Xiaoyun plug-in hybride 1.5Ti turbomotor met elektrisch-hybridesysteem. De bladbatterij levert extra vermogen voor het DM-i hybridesysteem en geeft de auto een snelle, economische, stille, zijdezachte en groene rijervaring. Met een brandstofverbruik van 5,3 liter per 100 km en een rijbereik tot wel 1.050 km is het een stap vooruit op het gebied van efficiëntie op de Chinese top-SUV-markt.

