Burton komt in Franse handen

Het bekendste product van Burton is de Burton Sportscar, de klassieke 2-zits 'zelfbouw' roadster op het onderstel van de Citroën 2CV. Sinds de introductie in 2001 zijn er meer dan 1.400 exemplaren verkocht. Naast de Burton Sportscar is het bedrijf uit Zutphen sinds 2008 actief als producent van innovatieve kwaliteitsonderdelen voor de Citroën 2CV. Inmiddels zijn er meer dan 4.000 artikelen toegevoegd aan het Burton 2CV Parts- assortiment. Het bedrijf is internationaal actief in meer dan 100 landen.

Met het bundelen van de krachten door 2CV Mehari Club Cassis en Burton Car Company ontstaat er een sterke organisatie met een uniek assortiment voor de 2CV en Mehari. Beide organisaties blijven onafhankelijk binnen de nieuw gevormde alliantie. De samenwerking biedt voordelen op het gebied van schaalvergroting, innovatiekracht en technische expertise, wat gaat leiden tot een betere klantenervaring, zowel voor particuliere als zakelijke klanten. Ook worden er nieuwe gezamenlijke projecten opgestart, met name op het gebied van elektrische mobiliteit voor klassieke auto's.

De overname markeert een historisch punt in de geschiedenis van de klassieke auto's, waarbij een unieke alliantie ontstaat met meer dan 100 werknemers. Daarmee wordt het één van de grootste klassiekerbedrijven ter wereld.