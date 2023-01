BOVAG lanceert Vrijwillige Klassieker Inspectie

Begin 2021 zijn auto's van 50 jaar en ouder vrijgesteld van de apk omdat deze auto's vaak weinig rijden en hun eigenaren volgens toenmalig minister Van Nieuwenhuizen 'veel aandacht besteden aan het onderhoud van hun voertuig'. In de herfst en winter staan deze auto's vooral stil. En juist deze stilstand kan tot problemen leiden. Om veilig en niet onnodig milieubelastend op pad te gaan, en om deze auto's in tip-top conditie te houden, kunnen deze auto's nu de Vrijwillige Klassieker Inspectie ondergaan, bij gecertifieerde bedrijven.

Bij de Vrijwillige Klassieker Inspectie kijkt een inspecteur naar veiligheid en milieu, maar ook naar aandachtspunten die van belang zijn voor het behoud van de klassieker. Na afloop van een inspectie ontvangt de eigenaar een inspectierapport over de status van de klassieker. Als de auto voldoet aan alle veiligheids- en milieu-eisen krijgt de auto een keuringssticker met de klassieke krul. Het inspectierapport kan als startpunt dienen voor een onderhouds- of restauratieplan. Ook kan de klassiekerinspectie ingezet worden als extra check bij aankoop.

Stefan Hulman, FEHAC: "Om klassiekerbezitters te ondersteunen bij het in uitstekende staat houden van hun klassieker hebben BOVAG Dutch Car Restorers, FEHAC en KNAC de Vrijwillige Klassieker Inspectie gezamenlijk in het leven geroepen. Immers: niet iedere klassiekereigenaar is even technisch onderlegd. De checklist van deze inspectie is gemaakt op basis van de bestaande apk voor klassieke voertuigen."

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: "We hebben tegenwoordig terecht heel veel aandacht voor schone auto's, maar misschien wel te weinig voor de schoonheid van auto's. Daarom is het goed dat er nu deze Vrijwillige Klassieker Inspectie is, om ons fraaie mobiele erfgoed in uitmuntende conditie te houden."

Peter Staal, voorzitter KNAC: "Juist klassiekers hebben regelmatig onderhoud nodig, ook om niet direct zichtbare problemen op te sporen. Het voorkomt zorgen, het verlengt de levensduur van je klassieker en het is belangrijk voor de verkeersveiligheid en het milieu."

De Vrijwillige Klassieker Inspectie is een initiatief van de Stichting Vrijwillige Klassieker Inspectie waar BOVAG Dutch Car Restorers, FEHAC en KNAC zitting in hebben.