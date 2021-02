Autodiefstal daalt in 2020

1 februari 2021 | Het totale aantal gestolen personenvoertuigen daalt met 9,5% zo meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Personenauto's van 3 jaar worden het meeste gestolen (761 stuks), stijgen het meest (51%) en worden het minste teruggevonden (30%). Het gaat dan in het bijzonder om 3 jaar oude Toyota's CH-R (154 stuks), Toyota RAV 4 (75 stuks), Fiat 500 (54 stuks) en Mazda CX-5 (45 stuks).

Volkswagens worden met 1192 stuks nog steeds het meest gestolen. De diefstal van elektrisch-hybride auto's stijgt met 69% naar 599 stuks. Er zijn 1579 lichte bedrijfswagens gestolen: een stijging van 19 % ten opzichte van 2019. Twee derde van de in totaal 1604 gestolen motorfietsen worden ontvreemd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Gestolen voertuigen tussen 0 en 3 jaar oud krijgen veelal een andere identiteit en verdwijnen in Nederland of gaan naar andere Europese landen, en Afrika. Jonge Toyota's zijn vooral in trek in Afrikaanse landen als Ivoorkust, Ghana en Nigeria. Gestolen Landrovers en Mazda's duiken vaak op in Oost-Europese landen.

Voertuigen van 4 jaar en ouder worden vooral gestolen voor onderdelen. Door forse inzet van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en politie zijn sinds 2018 meer dan 3500 gestolen voertuigen in onderdelen teruggevonden bij diverse malafide bedrijven. Van diefstal afkomstige onderdelen worden gebruikt voor schadeherstel, maar ook voor gewone technische reparaties. Het Digitaal Opkopers Register, waarin handelaren in gebruikte goederen hun inkoop moeten registreren sinds 1-1-2021, zal de komende jaren een positieve bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de handel in gestolen onderdelen.

Veel jonge voertuigen zijn uitgerust met keyless entry systemen die het mogelijk maken een voertuig te openen zonder actieve sleutelbediening. Het signaal van deze systemen kunnen criminelen eenvoudig opvangen, versterken en verlengen, en zo op afstand het voertuig openen en zelfs starten. De beheerder en certificeringsinstantie van voertuigalarmsystemen, het CCV en KIWA, hebben daarom per 1-1-2021 de toelatingseisen van nieuwe alarmsystemen voor voertuigen met keyless entry aangescherpt. Voor oudere keyless entry systemen zijn er after-market mogelijkheden om de beveiliging te verbeteren. Een metalen blikje om je sleutel in te bewaren kan ook helpen.

"Voertuigtuigcriminaliteit professionaliseert al jaren. Gestolen voertuigen en onderdelen worden wereldwijd verhandeld. Nationaal doen we het goed maar de volgende stap is het intensiveren van de internationale samenwerking. Hierin is het mogen delen van informatie met elkaar één van de belangrijkste aandachtspunten," zegt Hendrik Steller, manager van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

