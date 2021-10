Arnhemse lantaarnpaal wordt laadpaal

30 september 2021 | Nieuwbouwwijken in Arnhem krijgen bij de aanleg standaard lantaarnpalen met laadpunt voor elektrische auto's. Ongeveer de helft van alle lantaarnpalen die bij parkeerplaatsen staan, worden van een dubbel laadpunt voorzien. De parkeervakken bij het laadpunt zijn voor iedere auto beschikbaar en worden niet voor elektrische auto's gereserveerd. Dit staat in het 'Uitvoeringskader Elektrisch Laden' dat het college van B&W heeft vastgesteld.

Het aantal elektrische auto's neemt al jaren sterk toe. Dus zijn er ook steeds meer laadpunten nodig. Tot nu toe werden laadpunten vaak achteraf op aanvraag geplaatst, zodra in een wijk er behoefte aan was. Dat betekende niet alleen meer paaltjes langs de straat, maar soms bleek het ook lastig om de laadpalen zonder problemen in de passen in het stroomnet en de openbare ruimte. Bovendien werd zo'n parkeerplaats dan gereserveerd voor elektrische auto's,wat soms tot wrevel in de buurt leidde.

Arnhem kiest er nu voor om bij nieuwbouwwijken al in het ontwerp de laadpunten mee te nemen. Dan kunnen ze worden geïntegreerd in lantaarnpalen, waardoor er minder paaltjes op de stoep staan. Ook kan zo vroegtijdig met de netbeheerder worden overlegd, zodat er op het stroomnet geen capaciteitsproblemen ontstaan. De laadpalen krijgen hun stroom van een zonnepark in Arnhem dat in 2022 wordt aangelegd. Deze aanpak van grootschalig plaatsen van lantaarnpalen met laadpunt, is uniek in Nederland. De gemeente investeert zelf € 485.000, dat wordt gehaald uit het gemeentelijke Klimaatfonds.

De parkeerplaatsen bij de laadpunten worden niet gereserveerd voor elektrische auto's, omdat er altijd wel een parkeerplaats in de buurt van een laadpunt vrij is. Dat levert minder irritatie op over beschikbare parkeerplaatsen. Ook is zo'n nieuwe wijk dan voorbereid op de toename van elektrische auto's als in de komende jaren meer en meer inwoners hun benzine- of dieselauto inruilen voor een elektrische.

De aanleg van de lantaarnpalen met laadpunten zal worden aanbesteed. Het gaat in eerste instantie om 150 lantaarnpalen met 300 laadpunten in de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. Daar worden de komende jaren nog zo'n 1.200 woningen gebouwd. Later volgen er meer lantaarnpalen- met laadpunten, in andere nieuwbouwwijken maar ook in bestaande wijken. In dat laatste geval gaat de gemeente met buurten in overleg over de plaatsing van laadpunten. In het Uitvoeringskader zijn daarnaast richtlijnen opgesteld voor laadpalen in parkeergarages, snelladers en 'semi-publieke' laadpunten. Deze semi-publieke laadpalen staan bijvoorbeeld bij bedrijven en zouden buiten kantoortijden ook gebruiktkunnen worden door inwoners.

