Amsterdam doet test met flexibel laden

13 december 2017 | De gemeente Amsterdam heeft vorige maand een test gedaan met een nieuwe manier van opladen voor elektrische auto's. De gemeente experimenteert sinds enkele maanden met het aanpassen van de laadsnelheid aan vraag en aanbod van energie op het stroomnetwerk. Elektrische auto's laden daarbij sneller in de daluren, en iets trager wanneer het stroomverbruik van de stad piekt. Zo bereidt de stad zich voor op de komst van een nieuwe generatie elektrische auto met grote accu's. Het schept ook de mogelijkheid om in de toekomst efficiënter om te gaan met de inzet van duurzame energie.

Het aantal elektrische auto's in Amsterdam stijgt en ook het stroomverbruik van nieuwere modellen zal de komende jaren alleen maar groter worden. Een goede reden om kritisch te kijken naar het energienetwerk en de manier waarop deze belast wordt. Vorige maand heeft Amsterdam samen met haar samenwerkingspartners Nuon, Liander en ElaadNL een test uitgevoerd op het Raamplein waarbij acht elektrische auto's tegelijk flexibel werden geladen. Dit laden verliep probleemloos en de test leverde weer meer informatie op om het netwerk voor te bereiden op de toekomst.

Afgelopen november brak de gemeente Amsterdam tevens haar laadrecord. Er vonden maar liefst 68.697 laadsessies plaats waarin 11.619 unieke gebruikers de accu's van hun auto's vulden met 611.609 kWh aan elektriciteit.

Flexibel laden, ook wel smart charging of slim laden genoemd, voorkomt niet alleen piekbelasting van het energienetwerk, het geeft in de toekomst ook de mogelijkheid om duurzaam gewonnen energie optimaal in te zetten. Zo zou energie uit zonnepanelen overdag direct opgeslagen kunnen worden in de accu's van elektrische auto's.

De komende maanden wordt verder getest met reguliere gebruikers van de laadpalen. Voor de gehele proef worden 52 openbare laadpalen met 2 sockets (oftewel 104 laadpunten) gebruikt in Amsterdam Centrum, West, Nieuw West en Zuid. De laadinformatie verzameld via deze laadpalen wordt vergeleken met 50 "standaard" laadpalen die dienen als referentie. Op basis van historische data is de verwachting dat ruim 1.000 tot 1.500 unieke gebruikers gaan laden op deze oplaadpunten.