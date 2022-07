83% van batterijen opnieuw gebruikt

Het aandeel elektrische en hybride auto's neemt toe. Autoproducenten en -importeurs zijn verplicht om de aandrijfbatterijen aan het eind van de rit weer terug te nemen. In Nederland heeft een groot aantal auto-importeurs die opdracht neergelegd bij ARN (Auto Recycling Nederland). ARN brengt jaarlijks verslag uit aan de overheid over het aantal ingezamelde batterijen en de recyclingprestatie daarvan.

In 2021 is via ARN 127.537 kilogram aan lithium-ion batterijen ingezameld en gerecycled (121.020 kg in 2020). Hiervan is bijna de helft (59.465 kilogram) via batterij recyclingbedrijven voor 67% gerecycled. De overige 68.072 kilogram is in aanmerking gekomen voor second use toepassingen, in de vorm van bijvoorbeeld stationaire energieopslag. Bij deze route zijn de batterijen voor 97% hergebruikt. Met een gewogen gemiddelde over de beide routes komt het behaalde percentage hergebruik van afgedankte aandrijfbatterijen uit elektrische auto's op 83%.

De lithium-ion batterijen, of de modules hieruit, worden bij autodemontagebedrijven en bij dealerbedrijven ingezameld. In dat traject zijn hoofdrollen weggelegd voor veilige demontage, opslag en transport. ARN ondersteunt de aangesloten autodemontagebedrijven met een training en gereedschap set om de batterij op een veilige manier te kunnen demonteren. Het transport vindt plaats door een gespecialiseerde inzamelaar die gebruik maakt van gecertificeerde verpakkingen om veilig vervoer en opslag te kunnen garanderen.

Batterijen die nog goed genoeg zijn, kunnen via een gespecialiseerd bedrijf in Nederland een tweede leven krijgen. Andere batterijen gaan naar een gespecialiseerd batterij recyclingbedrijf binnen Europa, dat de schaarse grondstoffen zoals kobalt en nikkel terugwint. Op die manier komen de grondstoffen uit een afgedankte batterij beschikbaar voor gebruik in een nieuwe batterij.