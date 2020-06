4 juni 2020 | De overheid geeft 4.000 euro subsidie op elektrische auto's Elektrische personenauto's met een aanschafprijs tussen 12.000 euro en 45.000 euro komen in aanmerking voor een aanschafpremie, mits gekocht door een particulier dan wel in een constructie met private lease.

Voor een nieuwe elektrische personenauto geldt een premie van € 4.000 en voor een gebruikte € 2.000. Bij private lease wordt het bedrag gedurende de looptijd verrekend in het maandbedrag. De regeling betreft alleen elektrische auto's met een bereik van 120 km of meer. Alleen auto's met een prijs tussen 12.000 en 45.000 euro komen in aanmerking voor de subsidie. Auto's op waterstof vallen daarom als vanzelf af.

Per 1 juli kunnen particulieren de aanschafpremie aanvragen voor auto's die ze vanaf vandaag aangeschaft of geleast hebben.

Kia introduceert vernieuwde Picanto

4 juni 2020

Toyota start productie 1.5-liter TNGA

4 juni 2020

Volkswagen kondigt Arteon 2020 aan

3 juni 2020

Hyundai onthult nieuwe Santa Fe 2020

3 juni 2020