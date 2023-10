Morgan viert 100 jaar Louwman

Het is zeldzaam dat een fabrikant samen met een importeur een auto ontwerpt om de langdurige samenwerking te vieren. Het bijzondere initiatief heeft geleid tot vier bijzondere uitvoeringen van de Morgan Plus-serie. Elke variant belichaamt een kwart eeuw in het 100-jarig bestaan van Louwman.

De speciale 'Tribute'-uitvoeringen zijn voorzien van ongeveer alle opties en hebben een uniek logo, ontworpen door Morgan, dat delen van de Britse en Nederlandse vlag combineert. Het logo is niet alleen op de motorkap en het dashboard aangebracht, maar ook in de hoofdsteunen gestikt. Elke Morgan zal de sfeer van een specifieke periode benadrukken, uitgedrukt in een bijzondere kleurcombinatie, binnen en buiten. Jon Wells, Chief Design Officer van Morgan, stelde de auto's samen.

Zoals elke Morgan zullen ook deze unieke uitvoeringen de kernwaarden van Morgan vertegenwoordigen en rijplezier en authenticiteit hoog in het vaandel hebben. De Plus Four-modellen worden aangedreven door een van BMW afkomstige 2,0-liter viercilinder Twin-Turbo motor met 258 pk en een koppel van maximaal 400 Nm. De handgeschakelde Morgan Plus Four rijdt er mee van 0 naar 100 km/h in 5,2 seconden, de automaat doet daar 4,8 seconden over. De Plus Six heeft een zes-in-lijn, ook van BMW, die goed is voor 340 pk. De spint vanuit stilstand naar 100 km/h kost in de Plus Six 4,2 seconden.

De eerste Plus Four is geïnspireerd door de periode tussen 1923 en 1948. Deze uitvoering heeft een matte en glanzende donkergroene two-tone carrosserie en veel leer in het interieur, onder meer op de middentunnel. De buitenzijde valt op door zwarte accenten zoals de grille, het bagagerek, de motorkapriem en de koperkleurige wielmoeren. Die fraaie details gecombineerd met de zwarte wielen geven deze versie een tijdloos karakter.

De tweede variant heeft ook de Plus Four als basis. Deze verwijst naar de jaren vijftig en zestig. Hij wordt gekenmerkt door lichte en vrolijke kleuren, met een frisse lichtblauwe carrosserie en een in carrosseriekleur gespoten dashboard, middentunnel en achterzijde van de stoelen. De combinatie met het donkerblauwe dak en het blauwlederen interieur maakt de tweede versie een opvallende verschijning.

De derde Plus Four vindt inspiratie in de jaren tachtig en vroege jaren negentig. Dit was een periode waarin walnoothout, chromen spaakwielen en andere chroomaccenten populair waren bij Morgans. Deze uitvoering is daarom uitgevoerd in een prachtige donkergroene metallic kleur met 16-inch roestvrijstalen spaakwielen. Het interieur valt op door biscuitkleurige, lederen bekleding met groene accenten en walnoothout op de middentunnel.

De laatste van de vier modellen is een Morgan Plus Six. Hoewel deze variant ook een groene exterieurkleur heeft, trekt hij de aandacht met moderne kenmerken. Het 'Marquetry Spokes in Motion-houtwerk' op de middentunnel geeft in combinatie met het lederen interieur een chique uitstraling. De Plus Six is tevens voorzien van het nieuwe Sennheiser-audiosysteem.

De unieke Morgans zijn te herkennen aan een nummer in de grille (van 1 tot 4) en een genummerde plaquette op het dashboard. Ze zijn per direct leverbaar voor prijzen die beginnen bij € 124.950,- voor de Plus Four-varianten. De Plus Six kost € 166.450,-.