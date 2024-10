Laatste Morgan Plus Six heet Pinnacle

De Plus Six Pinnacle etaleert de maatwerk mogelijkheden die Morgan te bieden heeft, met een speciale samenstelling van zes exclusieve 'special options' die gedurende de productiecyclus van de Plus Six door klanten zijn besteld.

Elke Plus Six Pinnacle wordt geleverd met een van drie verschillende interieurpacks, samengesteld rond drie nieuwe lederopties: Fawn, Explore en Riviera. Deze opties heeft Morgan ontwikkeld in samenwerking met Bridge of Weir. Fawn is een lichte bruintint, Explore is donkerbruin met een kiezelstructuur en Riviera is lichtblauw. Ter aanvulling op het exterieur zijn alle drie de lederopties zo neutraal mogelijk gehouden. De Plus Six Pinnacle is zonder meerprijs leverbaar in elke lakkleur, inclusief speciale kleurverzoeken.

Morgan biedt voor zijn modelreeksen een grote variatie aan stikselpatronen voor de stoelen. De huidige plooi- en quiltopties blijken populair. Voor de Plus Six Pinnacle heeft het designteam van Morgan samengewerkt met de vakmensen van de Trim Shop, en een uniek stikselpatroon ontworpen dat een combinatie vormt van plisseren en quilten. Voor de richtingveranderingen en het unieke convergentiepatroon vereist deze optie handmatig stikken en knopen. Op de rugleuning van de stoelen verloopt het patroon verticaal omhoog, en verandert kruiselings van richting rond het Pinnacle-logo. In de Plus-modellen werd niet eerder een logo op de rugleuning van de stoelen geborduurd.

Met de Plus Six Pinnacle vervolgt Morgan zijn zoektocht naar de toepassingsmogelijkheden van teakhout. Dit materiaal werd voor het eerst gebruikt voor de omlijsting van de cockpit in de speciale limited-edition Midsummer. In elke Plus Six Pinnacle wordt de middenconsole afgewerkt met fineer van teak, terwijl het dashboard aan de onderzijde is voorzien van een lijst van massief teak. Met Japanse houtsnijkunst als inspiratiebron is in het fineer van de middenconsole een aluminium Pinnacle-logo ingelegd.

Bij elke Plus Six Pinnacle zijn de wielen, de spijlen van de grille en het dashboard uitgevoerd in zijdeglans zilver. Deze kleur wordt geassocieerd met champagne en triomf, maar is zachter van toon om de gekozen kleur voor het exterieur niet te overheersen. De Plus Six Pinnacle beschikt tevens over een gepolijste tankdop met snelsluiting in Le Mans-stijl. De afwerking van de tankdop is in lijn met de nieuwe binnen- en buitenspiegels, alsmede het hart van het stuurwiel. Dit stuur werd niet eerder toegepast in de Plus Six, maar laat zien dat Morgan voortdurend op zoek blijft naar mogelijkheden om de kwaliteit van zijn modellen te verbeteren.

Motor

Na een periode van bijna 60 jaar, die begon met de door een V8-motor aangedreven Plus 8 in 1968 en in 2019 ten slotte resulteerde in de Plus Six met zes-in-lijn-motor, vormen de 30 exemplaren van de Plus Six Pinnacle het einde van de 'high-powered' sportwagens met traditioneel silhouet die in de Morgan-fabriek aan de Pickersleigh Road worden gebouwd.

De Plus Six was de eerste Morgan met het CX-chassis van verlijmde aluminium componenten, alsmede de eerste Morgan met een turbomotor. De combinatie van het chassis en de krachtbron werd gekozen als basis voor de Midsummer, de barchetta die in samenwerking met Pininfarina werd ontwikkeld en in een gelimiteerde oplage is gebouwd.

De naam

Het Pinnacle-logo is op diverse plaatsen in en op de auto te zien. Het logo is gefacetteerd als een kostbare edelsteen en onderstreept zo de unieke luxe. Daarnaast vertegenwoordigt het de verschillende facetten van Morgan, waarmee een speciale en unieke auto is gecreëerd. Het logo is deels geïnspireerd op de rotsachtige Malvern Hills, waar Morgan is gevestigd. Een van deze heuvels luistert naar de naam Pinnacle Hill.