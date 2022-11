Morgan introduceert Plus-modellen

De naam 'Plus' is een belangrijke pijler in de Morgan-productie en staat naast de nieuw geïntroduceerde 'Super'-pijler. Het naamplaatje was voor het eerst te zien op de Plus 4, geïntroduceerd in 1950. Plus staat voor meer dan 70 jaar erfgoed, maar kijkt ook naar de toekomst, waarbij relevante, nieuwe technologie wordt omarmd en de ervaring van een moderne, handgemaakte sportwagen voor de 21e eeuw opnieuw wordt vormgegeven.

Het ontwerp van de Plus-modellen is gebouwd op het lichtgewicht CX-Generation aluminium platform van het bedrijf. Plus Four, met zijn iets smallere carrosserie en spaakwielen, lijkt qua esthetiek meer op de originele voertuigen. Plus Six, breder en met een assertievere uitstraling, staat voor een meer eigentijdse esthetiek. Beide voertuigen profiteren van de aanpassingen en hun lijst met opties en configuraties zal nauw op elkaar worden afgestemd, wat een samenhangende maatwerkervaring voor klanten garandeert.

Interieur

De verbeteringen aan de nieuwste Plus-modellen worden gekenmerkt door significante veranderingen aan het interieur, met meer verfijning, verdere personalisatiemogelijkheden en een grotere bruikbaarheid ten opzichte van eerdere generaties. De introductie van een nieuw assortiment inlegfineer, dat via de middenconsole door het voertuig loopt, is het tastbare bewijs van vakmanschap en maatwerk van het merk, waarbij de natuurlijke materialen, het ontwerp en de vorm synoniem zijn voor het merk.

'Spokes In Flight' en 'Kinetic Diamond' zijn abstracte motieven voor bewegende spaken, geïnspireerd op de spaakwielen die al tientallen jaren op Morgans voorkomen. 'Engineered' - de derde fineeroptie - heeft aluminium strips tussen hout, wat aangeeft dat het bedrijf de twee kernmaterialen gebruikt.

Een nieuw gevormd aluminium dashboard en instrumentenpaneel kan worden gespecificeerd in matzilver, matzwart of afgestemd op de carrosseriekleur. Een modelaanduiding aan de passagierszijde van het dashboard is nu beschikbaar. Het dashboard is de thuisbasis van nieuwe instrumenten met nieuwe aanduiding. Het artwork van de meters is vereenvoudigd en geïnspireerd op uurwerken, die minimalistisch en overzichtelijk zijn. Naast de nieuwe meters is er een nieuw LCD-informatiescherm in het dashboard verwerkt. Het scherm bevindt zich direct voor de bestuurder, is groter dan het vorige scherm en heeft een hogere resolutie. Aangepaste schermafbeeldingen met verbeterde animatie en de introductie van rijmodusafhankelijke achtergronden helpen de bruikbaarheid voor bestuurders te verbeteren.

Een massief houten rail bevindt zich onder het aluminium dashboard. Elke houten sectie is configureerbaar in een reeks afwerkingen en kleuren en wordt met de hand gemaakt. Onder de houten onderste rail bevindt zich een nieuw dashboardkastje, een voorziening die voor het eerst op een Plus-model werd geïntroduceerd. Het dashboardkastje is afgewerkt met bijpassend leer en bevat een USB-aansluiting. Het stuur is nu verkrijgbaar met een gesatineerd middenstuk. Indien gespecificeerd, komt deze afwerking overeen met andere interne verfraaiingen, waaronder het luidsprekerrooster, de deurgrepen, de handrem en de omlijstingen van de versnellingspook.

Tweekleurige stof, die contrasteert op de stoelen en deurpanelen, bestaat uit een mix van materialen en is speciaal ontworpen voor de nieuwste Plus-modellen. Zwart leer en zwarte stof zijn standaard, zes andere kleuren zijn optioneel. Een nieuwe 'bolt-action' deurkruk, die zich op het onderste deel van de deur bevindt, is de meest opvallende verandering aan de binnenzijde van de deur. Hij is gemaakt van gelakt roestvrijstaal en hoogwaardig zadelleer.

Zowel de standaard- als de Comfort Plus-stoelopties profiteren van verbeteringen. De hoofdsteunen van beide stoelvarianten zijn volledig nieuw en slanker. De Comfort Plus-stoel heeft nu een verstelbare dijbeensteun en een metalen verstelhendel voor de rugleuning. Een andere primeur voor Morgan's vierwielige modellen: de nieuwe Plus-modellen zijn nu tegen meerprijs leverbaar met een geïntegreerde bekerhouder, die uitneembaar is en in de passagiersstoel past.

Rijeigenschappen

Bovenal moet een Morgan licht van gewicht zijn, opwindend zijn om mee te rijden en een verbinding bieden tussen bestuurder en machine. De Morgan-engineeringteams hebben samengewerkt met externe partners om de dynamische evolutie van de Plus-modellen te garanderen. Gedurende dit proces zijn de belangrijkste principes van de Morgan-rijervaring leidend gebleven, naast de vereisten voor toekomstige technologie, veiligheid en wettelijke vereisten.

Dynamische verbeteringen aan Plus-modellen behelzen de introductie van Electronic Stability Control (ESC) en een geheel nieuw remsysteem, ontwikkeld samen met Continental en AP Racing. ESC wordt geïntroduceerd op alle Plus Four en Plus Six-modellen. Afhankelijk van de modus, is de ESC afgestemd op elk model en elke versnellingsbakvariant, en kan er gekozen worden uit ondersteuningsniveaus, afhankelijk van de rijmodus.

Het AP Racing-remsysteem is geheel nieuw en is parallel aan het ESC-programma ontwikkeld om een krachtig remsysteem te leveren. In samenwerking met BMW zijn op maat gemaakte versnellingsbakkalibraties ontwikkeld voor de automatische versnellingsbak van de Plus Four- en Plus Six-modellen. De versnellingsbakkalibraties zijn slimmer, betrekken meer informatie van het voertuig en passen zich aan. In de 'normale' rijmodus zullen vier kalibraties het schakelen aanpassen op basis van remdruk en stuurhoek. In de modi 'Sport' en 'Sport+' zullen nog vier kalibraties, gericht op meer dynamiek, het schakelen aanpassen, ook weer op basis van remdruk en stuurhoek.

Nieuwe is heuveldetectie, dat gebruik maakt van een acceleratiemeter waarbij de vraag naar koppel wordt aangepast en automatisch een lagere versnelling wordt gekozen voor steile hellingen. Naast het verbeteren van de rijeigenschappen en het verhogen van de prestaties, zorgen de nieuwe kalibraties ook voor een toename van de efficiëntie.

Nieuwe dempers en bussen in de ophanging completeren de dynamische verbeteringen van de Plus-modellen. De nieuwe bussen zorgen voor verdere verfijning bij laagfrequente bewegingen op de weg, terwijl de nieuwe dempers het rijgedrag, de progressieve snelheid en de prestaties bij hoge snelheden zouden verbeteren.

De toevoeging van airbags is nu standaard. De airbags, die zich achter het nieuwe aluminium dashboard en in het stuur bevinden, zijn een belangrijk technisch toevoegingen en overtreffen de homologatie-eisen voor het voertuig.

Sennheiser audio

Morgan zet zijn filosofie voort om traditionele coachbuilding-methoden te combineren met technologie en werkt samen met Sennheiser om een audiosysteem aan te bieden in zijn nieuwe Plus-modellen. 'Aria' is het audiosysteem dat Sennheiser ontwikkelde voor de Plus Four en Plus Six. Het Aria-geluidssysteem levert volgens Morganeen omhullend geluid met een uniek geluidsbeeld.

De afstemming van Sennheiser, in combinatie met onzichtbare luidsprekers of actuatoren, creëert volgens de makers de illusie van een geluidsbeeld voor de passagiers. Dankzij het AMBEO Contrabass-algoritme levert het audiosysteem een basrespons die is geoptimaliseerd voor definitie, punch en diepte, terwijl het systeem zo efficiënt en compact mogelijk zou blijven.

Het ontwerp van de cabine is ongewijzigd en het gebruik van actuatoren zorgt ervoor dat het extra gewicht tot een minimum wordt beperkt, een must voor elke sportwagen. Zelfs onder de veeleisende omstandigheden van een sportwagen met open dak claimt dit systeem een eersteklas geluidskwaliteit.

Binnenin is subtiele Sennheiser-branding zichtbaar op het luidsprekerrooster op elke deur. Het ontwerp van de luidsprekerroosters is geïnspireerd op de Morgan-lamellen die in elke motorkap van Plus-modellen zijn gestanst. Elke luidsprekerrooster is afgewerkt in gepolijst satijn, in lijn met andere verfraaiingen die zichtbaar zijn in het interieur.