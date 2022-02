Morgan introduceert Super 3

24 februari 2022 | Morgan onthult de Super 3. Met Super 3 introduceert Morgan een nieuwe ontwerpfilosofie. In vergelijking met zijn voorganger, de 3 Wheeler, die is ontworpen in de stijl van de met een V-twin uitgeruste driewielers uit de jaren twintig, hebben de ontwerpers en technici van Super 3 zich laten inspireren door het midden en de tweede helft van de vorige eeuw. Het luchtvaarttijdperk was een periode waarin er een logische relatie bestond tussen functie en vorm, terwijl de horizon van de verbeelding verbreed werd.

Aerodynamische en mechanische eisen hebben de vorm en de proporties van Super 3 sterk beïnvloed. Dit is het meest zichtbaar in de gegoten aluminium structuur die het gezicht van de auto bepaalt, de motor ondersteunt, de hoeken begrenst en lucht naar de aan de zijkant gemonteerde koelsystemen voert. Twee rechthoekige 'diffuser plates', 'sideblades' genoemd, zorgen op intelligente wijze voor de koeling en zijn tevens de basis voor het bevestigen van koffers, bagagerekken en race-accessoires.

Super 3 is de eerste Morgan die vanaf een blanco vel papier is ontworpen sinds de introductie van de Aero 8 in 2000 en de grootste visuele vernieuwing van het merk sinds de Plus 4 Plus uit 1962. Super 3 speelt met de herkenbare perceptie van Morgans design, maar blijft trouw aan de onderliggende principes en historie van het merk.

Het interieur van Super 3 is, en dat is noodzakelijk gezien het karakter, ontworpen om weerstand te bieden aan de elementen. Het beschermingsniveau tegen water en stof is IP64, wat betekent dat elk deel van het interieur stofdicht is en bestand tegen spatwater vanuit alle richtingen. Dat geldt ook voor de USB-aansluitingen. Het minimalistische dashboard beschikt over Morgans traditionele centraal geplaatste meters, maar voor het eerst in een Morgan zijn ze volledig digitaal. Hun behuizing, naar keuze afgewerkt in geanodiseerd zwart of zilver, is van metaal, zoals elk aanraakdeel in de cabine. Dat voelt koud en als echt materiaal. De start/stopknop is gebaseerd op de vuurknop zoals in een militair vliegtuig, net zoals in de voorganger van de Super 3.

De keuze voor de stoelbekleding bestaat uit materialen zoals vinyl, waterbestendig leer, zadelleer met extra duurzaamheid en een technisch materiaal dat een hoge mate van waterbestendigheid, UV-bestendigheid en makkelijk onderhoud combineert tot een aantrekkelijk alternatief voor leer.

Voor het eerst is er een verwarming voor het voetencompartiment beschikbaar en dat maakt Super 3 meer geschikt voor regelmatig gebruik. Het comfort is vergroot door een in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel en een eenvoudig uitneembare, verstelbare set pedalen.

Het fundament van de Morgan Super 3 is een gelijmd aluminium Superformed monocoque platform. Morgan's expertise met gelijmde aluminium bodemplaten gaat meer dan twee decennia terug, met de start van de Aero 8-productie, en werd verder uitgebreid met het CX-Generation-platform dat wordt sinds 2020 wordt gebruikt voor de Plus Four en sinds 2019 in de Plus Six. Het platform van Super 3 evolueert die technologie verder.

Voor het eerst in de geschiedenis van Morgan is het platform een ​​echte monocoque. Dit zorgt niet alleen voor een lichter en stijver chassis, maar biedt ook bouwvoordelen en geeft meer interieurruimte voor de inzittenden. Zijn stijfheid komt niet alleen de dynamiek van de auto ten goede, maar verhoogt ook de veiligheid, waarbij de Super 3 voldoet aan dezelfde veeleisende M1- en Reg. 12-frontale botsingsnormen zoals Morgan's Plus Four en Plus Six.

In 1933 introduceerde Morgan de F-Type driewieler, die de overstap maakte van V-twin power naar een conventionele Ford-motor, ondergebracht onder een motorkap. Bijna een eeuw later is Ford opnieuw gekozen om de motor te leveren, met name de 1,5-liter atmosferische driecilinder benzinemotor. De motor is gekoppeld aan een vijftraps Mazda-versnellingsbak, zoals te vinden in de MX-5 en gebruikt in de uit productie gaande Morgan 3 Wheeler. In tegenstelling tot het vorige model is er echter geen 'compensator' nodig in de aandrijflijn, waardoor de complexiteit en het gewicht worden geminimaliseerd. De bevel box (bevel box is haakse overbrengingen achter de zitting waar de cardanas overgaat in riemaandrijving) is opnieuw ontworpen met behulp van een aangepast tandprofiel en wordt aangedreven door een met koolstofvezel versterkte aandrijfriem.

De achterband van een driewieler speelt een cruciale rol in het rijgedrag en de dynamische eigenschappen. Het bedrijf heeft een rigoureus testprogramma ondergaan om de exacte bandenkeuze voor de achterkant van de Super 3 te bepalen. Na uitgebreide praktijktests en simulaties werd een Avon-vierseizoenenband geselecteerd om een ​​optimale sliphoek te bieden. De achterband van een driewieler wordt vaak blootgesteld aan het vuilste, natste deel van de weg en moet als aandrijfband voldoende contact en grip behouden.

Super 3 kan vanaf de introductie worden besteld bij Morgan-dealers in het VK, Europa, de VS en geselecteerde ROW-markten. Klanten in het VK en Europa ontvangen hun voertuigen als eerste, en leveringen in de VS volgen later in 2022. Japan, Australië en geselecteerde andere ROW-markten volgen later.