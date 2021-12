Morgan schetst nieuwe driewieler

3 december 2021 | De Morgan Motor Company heeft een serie van niet eerder getoonde schetsen vrijgegeven waarop de ontwerprichting van de nieuwe driewielige auto te zien is. De schetsen komen rechtstreeks van de tekentafel van Morgan's ontwerpteamen tonen niet alleen de hoofdlijnen van het nieuwe model, maar ook de inspiratie die eraan ten grondslag lag.

De schetsen laten niet exact zien hoe de nieuwe auto eruit zal zien, maar bij elkaar tonen ze een aantal van de ontwerpdetails die in 2022 volledig zullen worden onthuld wanneer de nieuwe driewieler wordt gelanceerd. De schetsentonen een technische voorkant, gevolgd door een vloeiende vorm. Hierdoor lijkt het alsof de auto wordt 'getrokken' door de voorwielen. De visuele massa bevindt zich achter de middellijn van de voorwielen en niet daar bovenop, een stijlkenmerk dat in stand is gebleven na de allereerste schetsen. Andere ontwerpdetails zijn de zichtbare, mechanische componenten, overeenkomstig met eerdere Morgan driewielers.

De schetsen laten zien dat het ontwerp van het nieuwe model uitgesproken en excentriek is, geïnspireerd op vliegtuigen, motorfietsen en Morgans van halverwege de vorige eeuw. Ook modern industrieel design speelt een belangrijke rol; beelden daarvan hangen in de kantoren en de werkplaats van Morgan.

Om de persoonlijkheid van de nieuwe Morgan te benadrukken, komt er een lange lijst aan maatwerkopties en accessoires beschikbaar. Daarmee wordt het Morgan's meest te personaliseren auto tot nu toe, in staat om vele identiteiten aan tenemen en klaar voor elk avontuur.

Steve Morris, voorzitter en CEO van Morgan Motor Company, licht de schetsen toe: "Morgan is ooit begonnen als bouwer van driewielige auto's, en toen de 3 Wheeler in 2011 opnieuw werd geïntroduceerd, werd het de pijler van ons modellenportfolio. Daarom vinden we het belangrijk deze bloedlijn verder te ontwikkelen en onze groeiende schare enthousiaste fans nieuwe, opwindende en onvergetelijke producten aan te bieden. De ontwikkeling van de nieuwe driewieler is vanaf nul begonnen, waarbij veiligheid, duurzaamheid en karakter vanaf het begin de basis zijn geweest. Het was een groot plezier om te zien hoe het nieuwe model vorm kreeg en we kunnen niet wachten om het volgend jaar aan de wereld te laten zien en de legende van het model voort te zetten".

Jonathan Wells, hoofdontwerper van Morgan Motor Company voegt toe: "Morgans worden vaak gezien als 'analoog', hoewel de technologie geheel volgens de industriële standaard is. Wij geloven dat in een wereld waarin technologie zo prominent aanwezig is, we kunst kunnen maken van de mechanische componenten van een auto en die laten bijdragen aan het ontwerp. Uit de ontwerpstudies kwam al gauw naar voren dat we de mechanische eerlijkheid van de auto moestenbenadrukken. De schetsen laten zien hoe dit het focuspunt van de nieuwe auto is geworden. Het ontwerp is ontegenzeggelijk een reflectie van Morgan's rijke verleden, het refereert aan het heden en biedt een sterke visie op de toekomst van Morgan's design".

De illustraties die Morgan nu laat zien volgen op de informatie die in september werd vrijgegeven. Toen werd al het geheel nieuwe ontwerp genoemd, ondersteund door significante technische verbeteringen en een avontuurlijke inborst. De auto zal worden aangedreven door een ongeblazen, driecilinder verbrandingsmotor van Ford, waarmee Morgan's relatie met Ford die begon in 1933, wordt voortgezet.

