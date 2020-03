Morgan onthult Plus Four

5 maart 2020 | De geheel nieuwe Morgan Plus Four is officieel onthuld. Met een aluminium gelijmd platform en een viercilinder turbomotor met 258 pk, luidt de auto een nieuw tijdperk in voor Morgan. De auto vervangt de Morgan Plus 4, een model dat in 1950 in productie ging en het grootste deel van de afgelopen 70 jaar het belangrijkste model van het bedrijf was. Het verschil in de typeaanduiding van beide modellen zit in het gebruik van het woord 'Vier' in de naam, ter vervanging van het cijfer '4' bij het uitgaande model.

Het uiterlijk van het model is vrijwel ongewijzigd gebleven, de Plus Four is duidelijk herkenbaar als een klassieker. Met moderne techniek, want onderhuids vond een revolutie plaats. In feite is 97% van alle onderdelen nieuw. Het stalen ladderframe is verdwenen en vervangen door het CX-Generation gebonden aluminium platform, zoals gebruikt voor de Morgan Plus Six.

Het nieuwe chassis brengt niet alleen een lager gewicht met zich mee, maar ook een exponentiële toename van de stijfheid, hetgeen resulteert in een aanzienlijke verbetering van de wegligging. Terwijl de wielbasis van de auto wordt gedeeld met de Plus Six, is de Plus Four bijna 8 cm smaller, Behouden zijn de ronde zijschermen, het kenmerkende afgeronde profiel en de klassieke uitstraling die bij het model horen.

Voor de aandrijving zorgt een van BMW afkomstige 2,0-liter TwinPower Turbo-motor. Met een vermogen van 258 pk en 400 Nm aan koppel neemt de sprint van 0 naar 100 km/h 4,8 seconden in beslag, terwijl de topsnelheid 238 km/h bedraagt. De prestaties van de nieuwe Plus Four komen daarmee overeen met die van de uitgaande 3,7-liter V6 Morgan Roadster.

Voor het eerst zal de Plus Four beschikbaar zijn met een keuze uit automatische en handgeschakelde versnellingsbak: een achttraps auto met paddle shift en een handbak met zes versnellingen. CO2-cijfers liggen op 159 g/km voor de versie met automaat en 165 g/km voor de uitvoering met handgeschakelde versnellingsbak, daarmee ligt de uitstoot 30% lager dan van de Roadster.

Het interieurcomfort is verbeterd met meer ruimte voor de inzittenden, extra bagageruimte en een makkelijkere in- en uitstap. Nooit eerder beschikbare functies als centrale portiervergrendeling, LED-voor- en achterlichten en ABS zijn nu standaard. Ook zaken die in het verleden optioneel waren zoals zonnekleppen, deurgrepen en een mohair-kap zijn nu standaard. Een subtiel maar naadloos geïntegreerd Bluetooth-stereosysteem is een van de vele, nieuwe opties.

Bij het creëren van de toekomst heeft het verleden een cruciale rol gespeeld. De auto wordt nog steeds met de hand gebouwd door ambachtslieden (man en vrouw) in Morgan's Malvern-fabriek. Door gebruik van voor Morgan belangrijke basismaterialen als aluminium, essenhout en leer en door het lage gewicht, van 1009 kg, garandeert ook de Plus Four het kenmerkende niveau van betrokkenheid bij het rijden.

De geheel nieuwe Plus Four is per direct te koop, met een vanafprijs van € 99.950,- inclusief de in Nederland geldende belastingen. Voor de versie met automaat geldt dezelfde prijs als voor de Plus Four met handbak. De verwachting is dat de Plus Four rond april/mei 2020 in Nederland zal arriveren.

