Morgan kondigt nieuwe driewieler aan

2 september 2021 | De Morgan Motor Company heeft bevestigd dat het werkt aan een geheel nieuw driewielig voertuig om de vertrekkende Morgan 3 Wheeler te vervangen. De eerste beelden van het model tonen een zwaar gecamoufleerd prototype dat duurzaamheidstests ondergaat. Na eerder te hebben gezegd dat "De Morgan 3 Wheeler zal terugkeren", markeert deze aankondiging van een nieuw model officieel het begin van het volgende hoofdstuk in het verhaal van Morgan's driewielige voertuigen.

Hoewel er geen naam is bevestigd voor het nieuwe driewielige model, krijgt het een geheel nieuw ontwerp een avontuurlijk karakter en aanzienlijke technische verbeteringen. Het voertuig zal met name inspiratie putten uit de vele eigenaren van het uitgaande model.

Veel details over het nieuwe model moeten nog worden aangekondigd, maar het gebruik van een verbrandingsmotor kan worden bevestigd. Het gaat om een atmosferische driecilinder-in-lijn van Ford. Daarmee zet het bedrijf het al langbestaande gebruik van Ford-krachtbronnen voort. Het test- en duurzaamheidsprogramma geldt als het meest uitgebreide ontwikkelingsprogramma dat Morgan ooit heeft doorlopen.

De bestellingen voor de vorige Morgan 3 Wheeler, die in 2011 in productie ging, werden begin 2021 gestopt, waarbij de productie van het model nog het hele jaar zal doorlopen. Zo worden 33 exemplaren van de P101 gebouwd, een auto die een aantal cosmetische verbeteringen heeft ondergaan om het einde van de tienjarige productierun van het model te vieren.

Morgan's driewielers worden gebouwd sinds de oprichting van het bedrijf in 1909, toen de oprichter, HFS Morgan, een driewielig voertuig bouwde om mee door de Malvern Hills te rijden. Het model sloeg meteen aan en bracht decennialang vele varianten voort. In feite was het pas na bijna dertig jaar in de geschiedenis van het bedrijf dat Morgan vierwielers zou gaan produceren.

Steve Morris, chairman en CEO van Morgan Motor Company, zei: "We zijn verheugd om de plannen te bevestigen voor een geheel nieuwe driewielige Morgan, een model dat een ongelooflijk verhaal voortzet en dat teruggaat tot 1909. De 3 Wheeler waarvan we nu afscheid nemen, werd aanbeden door klanten en enthousiastelingen, en geldt als inspiratiebron voor de volgende generatie. Het aankomende model is een geheel nieuw basisontwerp en het eerste volledige voertuigprogramma dat onder leiding van Investindustrial wordt voltooid. Het team van ingenieurs en ontwerpers van Morgan baseert het nieuwe model op alles dat het bedrijf heeft geleerd in de afgelopen tien jaar met het bouwen en verkopen van het vorige model. We kijken ernaar uit om te zijner tijd meer te vertellen over dit opwindende nieuwe voertuig."

