Morgan introduceert Plus Six

20 maart 2019 | Morgan Motor Company viert in 2019 het 110-jarig bestaan. Een mijlpaal die het merk viert met de introductie van een nieuwe modelgeneratie van het iconische Engelse sportautomerk. De compleet nieuwe Morgan Plus Six is bedoeld als de meest dynamische Morgan tot nu toe. De Plus Six bouwt verder op de unieke eigenschappen die het merk maken tot wat het is: een samenspel van vakmanschap, tijdloos design, aangevuld met het nieuwe aluminium CX-Generation platform en de nieuwste aandrijflijn van BMW. De Plus Six is leverbaar vanaf 121.200 euro.

De nieuwe Plus Six vertegenwoordigt meerdere primeurs voor het merk Morgan. Een van de meest opvallende noviteiten is de toepassing van een motor met turbolader. De nieuwste generatie BMW B58 TwinPower Turbo zescilinder lijnmotor levert topprestaties en is door BMW en Morgan afgestemd op de rijeigenschappen van de Plus Six.

Onder het Morgan-silhouet is de Plus Six radicaal anders dan eerdere Morgans. Subtiele koelopeningen in de motorkap geven een indruk van de rauwe kracht en prestaties. Hoewel het ontwerp direct herkenbaar is als een Morgan is elk onderdeel van de Plus Six opnieuw ontworpen. Het nieuwe model deelt slechts één procent van de 4.000 onderdelen met andere Morgans.

In het opnieuw ontworpen interieur komen natuurlijke materialen samen met vertrouwd vakmanschap. Nog meer dan voorheen kunnen klanten hun eigen stempel op de afwerking drukken. De nieuwe cockpit is nadrukkelijker op de bestuurder gericht en maakt, waar nodig, gebruik van moderne technologie in combinatie met meer been- en bergruimte voor de inzittenden.

De Morgan Plus Six is het eerste model dat is gebaseerd op de nieuwe CX-Generation architectuur. Het platform van verlijmd aluminium is in eigen beheer ontworpen en ontwikkeld. Het platform zal het komende decennium ook dienen als basis voor andere toekomstige nieuwe premiummodellen van Morgan. De afgelopen vier jaar is het nieuwe CX-Generation platform tot wasdom gekomen. Het nieuwe verlijmde aluminium platform is stijver en lichter dan het vorige platform, dat 18 jaar lang als basis diende voor modellen zoals de Plus 8 en de Aero 8.

De torsiestijfheid van het nieuwe platform is 100 procent groter in vergelijking met het vorige platform. Met een gewicht van 98 kg is het ook uitzonderlijk sterk zonder dat daar een hoger gewicht tegenover staat. De wielbasis van de CX-Generation architectuur is 20 mm groter. Door de toename biedt de nieuwe Plus Six inzittenden maar liefst 200 mm meer beenruimte en 31 procent meer bergruimte.

Morgan is nog steeds synoniem met modern vakmanschap. Dit vakmanschap spreekt uit de keuze voor moderne technologie met respect voor traditie. Het houten frame is doorontwikkeld - niet uit symbolische overwegingen, maar omdat het daadwerkelijk iets toevoegt aan de prestaties en de rijbeleving van de Plus Six. Het houten framewordt met de hand gebouwd door vakmensen in de eigen houtbewerkingsafdeling van Morgan. Het frame is zoals altijd opgebouwd uit Engels essenhout. Bij de Plus Six is het frame dikker uitgevoerd dan bij de Plus 8. Naast extra sterkte zorgt dit voor een bredere carrosserie met een krachtige uitstraling.

De introductie van de allernieuwste generatie BMW-motoren markeert een nieuw tijdperk voor de topmodellen van Morgan. De BMW B58 TwinPower Turbo zescilinder lijnmotor produceert 339 pk en 500 Nm. De Plus Six is als eerste Morgan productiemodel uitgerust met een zescilinderlijnmotor en het eerste model met een turbolader. Dankzij de directe respons van de turbomotor versnelt de Plus Six van 0 tot 100 km/h in 4,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 264 km/h. De kracht van de motor wordt in toom gehouden door een ZF achttrapsautomaat met een Sport en Plus programma. Zelf schakelen kan met de schakelbediening aan het stuur of met de selectiehendel in de middenconsole. De keuze voor een nieuwe aandrijflijn zorgt voor een CO2-uitstoot van 170 g/km en een gecombineerd brandstofverbruik van 1 op 16.

De Plus Six is beschikbaar in vier varianten: de Morgan Plus Six, Plus Six Touring, Plus Six First Edition Moonstone en Plus Six First Edition Emerald De Morgan Plus Six Touring heeft standaard een lichtgewicht hardtop van composietmateriaal, een bagagerek en verstralers. De Plus Six is leverbaar met nieuwe 19" multispoke lichtmetalen wielenCentrale deurvergrendeling met afstandsbediening is standaard Het interieur van de Plus Six is standaard voorzien van nieuwe Pebble Grain lederen bekleding; Premium Soft Grain lederen bekleding is een fabrieksoptieDe deurgrepen en gordelgeleiders zijn uitgevoerd in premium saddle lederDe achterzijde van de stoelen wordt naar wens uitgevoerd in leder, hoogglans zwarte lak of in carrosseriekleurSfeerverlichting is een nieuwe fabrieksoptie en voor het eerst leverbaarEen ander nieuw uitrustingsdetail zijn automatisch inschakelende koplampen; wederom voor het eerst leverbaar op een Morgan.