Mitsubishi Space Star

Tijdelijk stapelvoordeel op Mitsubishi Space Star

11 juni 2020 | De pas geïntroduceerde, vernieuwde Mitsubishi Space Star is tijdelijk leverbaar met 'stapelvoordeel' dat kan oplopen tot 1.500 euro. Dit voordeel is opgebouwd uit een prijsverlaging die geldt per 1 juli 2020, extra zomervoordeel én 250 euro aan gratis accessoires.

Op zoek naar een Mitsubishi Space Star?

bynco heeft er 31 vanaf € 7.945,-