Mitsubishi Space Star als Libelle Edition

11 april 2019 | Mitsubishi introduceert de Space Star Libelle Edition. Het betreft een speciale uitvoering die is samengesteld ter ere van het 85-jarige bestaan van het tijdschrift Libelle. De Libelle Edition wordt gekenmerkt door een rijke uitrusting met unieke details en is medio mei leverbaar bij de Mitsubishi-dealer in een gelimiteerde oplage van 85 exemplaren.

De Mitsubishi Space Star Libelle Edition is gebaseerd op het uitrustingsniveau Active met standaard airco, geïntegreerd multimedia- en navigatiesysteem met smartphone-connectie, DAB+ digitale radio en stuurwielbediening, led-achterlichten, lichtmetalen wielen en meer.

De Libelle Edition voegt daar nog een achteruitrijcamera, LED-interieurverlichting en een pianozwarte afwerking voor de middenconsole en luchtroosters aan toe. Dat geldt ook voor instaplijsten, een middenarmsteun en een kledinghanger aan de hoofdsteun, evenals stootlijsten en een luxe mattenset met Libelle-logo's. Daarnaast ontvangen kopers een jaarabonnement op zestien Libelle Specials.

Mitsubishi levert de vijfdeurs Space Star Libelle Edition met de 1.0 ClearTec benzinemotor. De motor is naar wens te combineren met een handbediende versnellingsbak of CVT-automaat. Tevens is er keuze uit zeven carrosseriekleuren. De prijs van metallic of pearl lak is inbegrepen.

Alle extra's van de Libelle Edition vertegenwoordigen een waarde van € 1.255,-, terwijl de meerprijs € 255,- bedraagt. Afhankelijk van de gekozen carrosseriekleur bedraagt het consumentenvoordeel maximaal € 1.000,-. De Mitsubishi Space Star Libelle Edition is per direct te bestellen en kost € 16.185,-. De versie met CVT-automaat is er vanaf € 18.185,-. De Libelle Edition is ook beschikbaar via private lease voor een maandbedrag vanaf € 249,- op basis van 10.000 km per jaar en een looptijd van 48 maanden.