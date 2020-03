Mitsubishi vernieuwt Space Star

10 maart 2020 | Mitsubishi introduceert de vernieuwde Space Star in Nederland. Het model wordt gekenmerkt door een moderner en sportiever design, verbeteringen in het interieur, rijkere uitrusting en efficiƫntere motoren. De vernieuwde Space Star is per direct te bestellen vanaf 12.990 euro.

De Mitsubishi Space Star heeft een sterk gemoderniseerd design en springt direct in het oog met zijn nieuwe 'Dynamic Shield' frontdesign. Daarmee is ook het laatste model in de line-up voorzien van het krachtige familiegezicht van Mitsubishi. Ook aan de achterzijde zorgen de nieuw ontworpen bumper en achterlichten voor een frisse uitstraling. Verder wordt de uitstraling van de nieuwe Space Star bepaald door nieuwe wieldesigns en de carrosseriekleuren (negen in totaal), waaronder de nieuwe kleuren Sand Yellow en White Diamond die aan het aanbod zijn toegevoegd.

In het interieur is de stoelbekleding onder handen genomen. Alle uitvoeringen hebben nieuwe stoffen bekleding, met of zonder contrasterend stikwerk. De stoelbekleding van de meest luxe uitvoering Instyle bestaat uit een nieuwe combinatie van stof en synthetisch leder. Tevens is het instrumentenpaneel vervangen door een sportieve versie met carbon patroon. De indeling van het dashboard, de middenconsole en de bedieningsknoppen is licht gewijzigd om plek te maken voor extra knoppen voor de stoelverwarming en veiligheidssystemen.

Afhankelijk van de uitvoering wordt de nieuwe Mitsubishi Space Star onveranderd aangedreven door een 1.0 of 1.2 benzinemotor met vermogens van respectievelijk 52 kW (71 pk) en 59 kW (80 pk). Het gemiddelde brandstofverbruik (NEDC 2.0) varieert van 4,5 l/100 km voor de basisversie met 1.0-motor en handgeschakelde versnellingsbak tot 4,6 l/100 km voor de meest luxe uitvoering met 1.2-motor en CVT-transmissie. De gecombineerde CO2-emissie loopt uiteen van 102 tot 106 g/km.

De nieuwe Mitsubishi Space Star is leverbaar in vijf uitrustingsniveaus. Elke versie wordt standaard geleverd met vijf portieren, vijf zitplaatsen, vijf jaar fabrieksgarantie en vijf jaar gratis 24/7 mobiliteitsservice in heel Europa (Mitsubishi MAP-service). De prijzen beginnen bij 12.990 euro voor de Space Star 1.0 Entry en lopen op tot 21.490 euro voor de Space Star 1.2 Instyle. Een populaire uitvoering is de 1.0 Cool+ (vanaf 14.490 euro) met onder andere airconditioning, elektrisch bedienbare voorportierramen en buitenspiegels, licht- en regensensor, Hill Start Assist en een audiosysteem met usb-aansluiting en DAB+ digitale radio.

De 1.2 Instyle komt met zaken als climate control, cruise control, 15-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen en -achterlichten, stoelverwarming en een multimediasysteem met geïntegreerde TomTom-navigatie, DAB+, Bluetooth, usb, stuurwielbediening, Apple CarPlay en Android Auto (indien beschikbaar in Nederland). Ook kan de koper rekenen op de veiligheidssystemen Forward Collision Mitigation System, Lane Departure Warning en Automatic High Beam. De Space Star 1.2 Instyle wordt bovendien standaard geleverd met een CVT-transmissie. Bij de uitvoeringen 1.2 Active en 1.2 Nova is een CVT optioneel.

Mitsubishi Space Star in Libelle Editie

11 april 2019

Nieuwe versies Mitsubishi Space Star

15 november 2018

Mitsubishi SpaceStar als 100th Edition

8 juni 2017

1000 euro korting Mitsubishi Space Star

22 februari 2017