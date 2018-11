Nieuwe uitvoeringen voor Mitsubishi Space Star

15 november 2018 | Mitsubishi heeft de uitvoeringen van de Space Star gewijzigd. Nieuw in de line-up zijn de luxe uitvoeringen Active en Advance met standaard een geïntegreerd MGN-navigatiesysteem met smartphonekoppeling. De nieuwe uitvoeringen van de Mitsubishi Space Star zijn per direct te bestellen. De Active en Advance staan al in de Nederlandse showrooms. De versies met CVT-automaat arriveren in januari.

Het vernieuwde aanbod van de Mitsubishi Space Star begint bij € 12.490,- (all-in rijklaar) voor de basisuitvoering Entry. Het uitrustingsniveau is ongewijzigd, net als bij de daaropvolgende uitvoering Cool+ die voor de meerprijs van € 1.200,- onder meer airco, elektrisch bedienbare voorportierramen en een audiosysteem met USB-aansluiting met zich meebrengt.

Veel belangstelling wordt verwacht voor de nieuwe uitvoering Active. Deze is leverbaar vanaf € 14.990. Tot de standaarduitrusting behoren zaken zoals lichtmetalen wielen, LED-achterlichten, een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, licht- en regensensor, verwarmbare buitenspiegels, privacy glass en meer.

Ook is deze versie standaard voorzien van het MGN-infotainmentsysteem met geïntegreerde navigatie, Bluetooth, DAB+ digitale radio en USB-aansluiting. Bovendien is smartphone-integratie mogelijk via Apple CarPlay en Android Auto (zodra beschikbaar in Nederland). De Active is, evenals de uitvoeringen Entry en Cool+, uitsluitend leverbaar met de 1.0 MIVEC-benzinemotor. Tevens is de Active als enige optioneel leverbaar met een CVT-automaat.

Ook nieuw in het aanbod van de Mitsubishi Space Star is de uitvoering Advance. Naast alle bovengenoemde zaken krijgt de koper ook climate control, cruise control, Keyless Operation systeem, middenarmsteun, mistlampen aan de voorzijde en buitenspiegels met geïntegreerde led-knipperlicht. De Advance is leverbaar vanaf € 16.490,- en alleen beschikbaar met de krachtigere 1.2 MIVEC-benzinemotor met 59 kW (80 pk). Ook hier is de handgeschakelde versnellingsbak standaard en een CVT-automaat optioneel.

De Instyle is de meest complete uitvoering in de reeks en combineert de uitrusting van de Advance met 15-inch lichtmetalen wielen en bi-xenon koplampen. Ook is de Instyle uitsluitend beschikbaar met de 1.2-motor met CVT-automaat. De prijzen beginnen bij € 19.990,-.